Metrovacesa retoma el proyecto para levantar tres rascacielos en Torrevieja

La inmobiliaria Metrovacesa ha retomado su proyecto de construcción de tres rascacielos entre Marina Internacional y la avenida de Gregorio Marañón. En estos momentos está en exposición pública el estudio de detalle del proyecto en el que la firma tiene previsto levantar dos torres de 29 pisos y 93 metros de altura de uso residencial y otra de 25 pisos y uso hotelero, 44.000 m2 edificables en una parcela de solo 13.000. Este urbanizador fue el primero que comenzó a «quemar etapas» desde el punto de vista urbanístico a la hora de desarrollar la denominada libertad tipológica aprobada por el gobierno municipal del PP de Torrevieja y la Generalitat en 2010 con una modificación del Plan General y que permite redistribuir los volúmenes de edificación en altura a cambio de destinar el 30% a uso hotelero.

En 2014, cuando el sector inmobiliario comenzaba a recuperarse de la crisis, Metrovacesa presentó la evaluación ambiental estratégica a la Generalitat. Una autorización que el Consell otorgó en 2015 pero con reparos sobre la ausencia de informe por parte de la dirección provincial de Costas. La autorización venció al no presentarse el estudio de detalle. En 2019 la urbanizadora volvió a presentar la petición, pero esta vez a través del Ayuntamiento, con un procedimiento simplificado, en el que se podrían salvar los reparos de Costas. En la propuesta, ubicada en el conocido popularmente como Campico San Mamés, no se contempla el proyecto de dos torres de la parcela contigua junto al parque de Doña Sinforosa, las polémicas torres Baraka, para las que acaba de concluir la exposición pública de estudio de detalle y anteproyecto de urbanización. En las recreaciones de Metrovacesa, firma participada mayoritariamente por entidades bancarias, no se recoge el proyecto del solar contiguo, pese al evidente impacto que tienen el conjunto de cinco torres sobre la bahía, donde la mayoría de edificios solo superan las seis alturas de forma excepcional.

Para Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) la valoración paisajística del entorno debería realizarse con el conjunto de las cinco torres, «no de forma fragmentada como se está haciendo».

El uso comercial

Uno de los aspectos menos conocidos de los desarrollos en altura previstos en el PGOU desde 2010 es el uso comercial que consideran compatible para la planta baja y la planta bajo rasante de cada uno de los edificios previstos: 9 torres en Los Náufragos, dos de Baraka en Doña Sinforosa, tres de Metrovacesa y cuatro más en la Curva del Palangre. Todos estos proyectos ya se están tramitando. Existe una quinta área de reparto con posibilidad de crecimiento en vertical en el interior del casco urbano o para la que no se ha presentado proyecto. Como ejemplo, solo las tres torres de Metrovacesa contemplan más de 4.000 m2 de superficie comercial.

Vía pecuaria de la cañada de la Costa en litigio

Cuatro de las cinco torres de Baraka y Metrovacesa quedarían afectadas por el trazado de la vía pecuaria de la Cañada Real de la Costa si saliera adelante el recurso presentado por Ecologistas en Acción contra la nueva clasificación de la Generalitat de este camino público. Antes de la clasificación el ancho teórico de la Cañada con la avenida Gregorio Marañón como eje era de 75 metros.