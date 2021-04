PSOE y Cambiemos piden a Cs "madurez política" y que mueva ficha si quiere una alternativa de gobierno en Orihuela. Los portavoces Carlos Bernabé de Cambiemos Orihuela- UP y Carolina Gracia del Partido Socialista han comparecido conjuntamente esta mañana y han vuelto a pedir la dimisión del alcalde, Emilio Bascuñana además de exigir a Ciudadanos Orihuela que madure políticamente y diga claro "si están en posición de ofrecer una alternativa seria y con futuro a Orihuela". Lo hacen después de que este diario publique hoy que el portavoz de Cs, y teniente de alcalde, José Aix, les retara para que ofrezcan una alternativa al actual gobierno de coalición entre PP y Cs tras la imputación del regidor por presunta malversación por cobrar, presuntamente, un sueldo público de la Conselleria de Sanidad como asesor de la dirección territorial sin acudir a su puesto de trabajo entre noviembre de 2007 y enero de 2014, como adelantó INFORMACIÓN. Por esta causa, que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, el alcalde oriolano tendrá que acudir a declarar a los juzgados de Orihuela a finales de este mes de abril. El líder de Cs cree que es el momento de que Bascuñana «se defienda tranquilamente» y añade que la moción de censura «no toca», pero hay «fórmulas» sin dar la Alcaldía al PSOE ni a Cambiemos, lo que ambas formaciones consideran que es "un mareo" de Cs que demuestra su nula voluntad de llegar a un acuerdo con ellos.

Gracia ha señalado que “Bascuñana una vez más llega tarde, hace más de una semana que debía de haber dimitido, no es lógico que Ciudadanos esté callado y mirando hacia otro lado”. Gracia ha asegurado que el problema de Ciudadanos “es que su portavoz ha de madurar políticamente, alguien que está actualmente en el Gobierno no debe deslegitimarse en la búsqueda de una alternativa de gobierno en la ciudad ya que lo eso supone es que no está legitimado para continuar donde está”. Para Gracia, José Aix "tiene que hacerse mayor, porque lo será en edad física, pero no políticamente".

Bernabé, por su parte, ha indicado que “más allá de la suerte judicial del alcalde, la soberbia y egocentrismo con que ha reaccionado ante su imputación, así como las informaciones contrastadas, revelan que Bascuñana está políticamente inhabilitado para un cargo que le viene grande”. Por ello, el concejal de Cambiemos insiste en que Cs debe “actuar con seriedad y elegir si está del lado de quienes ofrecemos una alternativa o del lado del PP. Pero que no maree más porque sólo servirá para generar frustración en el municipio”.

Además, desde el PSOE aseguran que las luchas internas y los problemas judiciales están continuamente paralizando la actividad municipal. “Estamos en una situación económica y social muy difícil en la que las empresas y familias de nuestro municipio necesitan que se trabaje desde ya en un proyecto de futuro con el que sin dejar a nadie atrás consigamos que nuestra ciudad avance, eso es lo de lo que se debería estar hablando”. Gracia ha concluido asegurando que “Aix está pidiendo auxilio al Partido Popular para que puedan mantenerse donde están ya que de lo contrario en vez de hablar de sillones estarían como hicimos Cambiemos y PSOE en 2018 planteando una alternativa seria y con un proyecto que aporte estabilidad y gestión a la ciudad”.

Por último, respecto al hecho de que Cs vuelva a exigir la alcaldía como condición previa para explorar una alternativa, el concejal de Cambiemos afirma que “este juego ya aburre y es el mismo que en 2018: cuando Cs dice que pide la alcaldía lo que está diciendo es que quiere seguir junto al PP, ¿qué mecanismo mágico hace que lo que nunca le pidió al PP, la alcaldía, sí se lo exige a PSOE y Cambiemos?”, se pregunta.