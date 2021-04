El edificio que acogió el Centro Oriol de Orihuela sucumbe al abandono y los saqueos

Las estanterías están vacías y por el suelo está esparcido lo que queda de los trabajos artesanales y manuales que hicieron en su día los ocupantes del Centro Oriol, todos ellos discapacitados intelectuales y/o con diversidad funcional. En la retina de muchos queda la imagen de los usuarios siendo rescatados en una lancha por la Policía Local en aquel fatídico septiembre de 2019. El Ayuntamiento de Orihuela ha tenido a los residentes discapacitados, desde entonces, dando tumbos por la comarca. Los ha reubicado hasta en seis hogares distintos en año y medio. Así, los residentes con discapacidad psíquica, que están bajo la tutela de la Generalitat y de cuyo cuidado se ocupa la Concejalía de Bienestar Social, han pasado por casas de familias de acogida, una residencia universitaria, un hostal, un albergue de verano en Guardamar, un chalet en La Mata y el Centro de Discapacitados de Torrevieja, construido en 2010 y que los usuarios del Oriol inauguraron, y donde están actualmente, a la espera de estrenar su séptimo hogar, un chalet arrendado por el consistorio en Hurchillo.

Cambiemos Orihuela ha registrado un escrito dirigido a la Concejalía de Bienestar Social en la que se hace eco del «lamentable» estado de las antiguas instalaciones del Centro Ocupacional y Residencia Oriol. La formación lamenta que los destrozos no sólo suponen la pérdida de recursos que podrían reutilizarse o destinarse a empresas de recuperación de materiales que los reciclen o reutilicen, sino que, además, son un riesgo de insalubridad. «Pueden haberse perdido o dañado instalaciones o recursos de valor que no fueron inmediatamente rescatados tras el abandono del centro», indicó su portavoz, Carlos Bernabé. Un problema que, dijo, también podría darse en el antiguo CRIS. Por eso, exigen a la concejalía «un protocolo claro» para la vigilancia y, en su caso, desmontaje de las instalaciones. «Ese abandono no sólo transmite una imagen pésima de incomparecencia por parte del Ayuntamiento, también un riesgo para la salud y la seguridad, dado que no sabemos en qué estado están los materiales que se están saqueando, dónde y qué uso se les está dando», lamentó.