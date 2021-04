Miles de inofensivas falsas medusas llegan a la Vega Baja

La imagen de miles de ejemplares de lo que parece una medusa cubriendo las playas de la Vega Baja, han despertado preocupación a los usuarios de los arenales durante todo el fin de semana. Sin embargo, la especie que ha quedado varada en las playas por la marea no es peligrosa, al revés, es totalmente inofensiva y, además, no es una medusa, sino un hidrozoo muy común en el Mediterráneo. Se trata del velero o «Velella velella» cuyo aspecto azulado hace confundir a más de uno con la temida carabela portuguesa. No obstante, también han aparecido otras medusas, estas sí urticantes, como se ve en la foto.