El PSOE de Orihuela ha desvelado que el servicio de cafetería del Centro de Mayores de Orihuela se presta sin contrato desde 2016, año en el que venció la adjudicación. Además, según la edil socialista Patricia Menárguez, que ha destapado este asunto al tener en su poder un informe de Tesorería que lo corrobora, el adjudicatario debe a las arcas municipales casi 20.000 euros del canon entre 2012 y 2016, que no ha pagado. "Es increíble que nadie se haya dado cuenta de esta situación que, a todas luces, es ilegal y del que se adeudan casi 20.000 euros; tenemos claro que, de no ser por las preguntas del PSOE, esta situación no se conocería ya que no queremos pensar que estos hechos se conociesen y no se haya hecho nada para solucionarlo”. "Sigue sin volver a licitarse y, además, no se le ha exigido el pago de la cuantía”, ha explicado.

La concejala socialista ha explicado que preguntó al Ayuntamiento sobre los contratos de las cantinas tras conocer que el servicio que se prestaba de cafetería en el Palacio del Agua se iba a interrumpir al negarse el arrendatario a continuar con el contrato. Esta situación le llevó a solicitar todos los datos en el consistorio del resto de contratos y cantinas en los espacios deportivos del municipio. "El Informe que ha emitido al respecto la Tesorería no hace más que evidenciar el caos económico y administrativo que tienen desde el gobierno local con este asunto”.

Patricia Menárguez ha señalado que también ha solicitado los datos referentes al Palacio del Agua "ya que los que nos enviaron se corresponden a la cafetería del Centro de Mayores, pero nos adelantaron que la situación era la misma respecto a la deuda del Palacio del Agua”. De esta manera, se ha desvelado la situación en la que se encuentra el contrato que rige la cafetería del Centro de Mayores "Nuestra Señora Virgen de Monserrate", caducado desde hace casi cinco años.

Menárguez ha denunciado "el caos económico y administrativo" que tiene el Ayuntamiento con el servicio de cafetería y cantinas en los centros y espacios municipales. La edil ha insistido en que “no podemos seguir así, es de locura que la única respuesta que nos dan ante estas situaciones sea pasar la pelota de un departamento a otro, el área de Contratación tendría que contar con un servicio organizado y mucho más rígido con el que tener la información actualizada de todos los contratos y de los que tengan que abonar a la administración todavía más, porque ya nos han adelantado que el Ayuntamiento va a requerir el cobro de esta cantidad, pero lo cierto es que, de haberlo controlado antes, ahora sería una cantidad mucho más inferior”.