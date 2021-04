Torrevieja se queda con solo 118 policías tras 12 años sin convocar plazas

La plantilla de la Policía Local de Torrevieja se ha quedado en los últimos meses en un mínimo histórico de recursos humanos. Ahora cuenta con 118 efectivos, incluida toda la escala de mandos, para una ciudad que roza los 90.000 vecinos. Hace diez años la plantilla se acercaba 165 efectivos. Se trata de una plantilla con una media de edad que roza los cuarenta años, en la que veinte agentes han solicitado y pasado a ejercer segunda actividad: no están patrullando por razones de edad o físicas y ejercen sus funciones en sala o en custodia de edificios. Oros 42 son interinos, con lo que no pueden desarrollar todas las funciones policiales de sus compañeros ni portar armas de fuego. Una situación que se produce tras años de reiteradas advertencias de los sindicatos policiales mayoritarios en la plantilla. Ni tan siquiera se ha cubierto la tasa de reposición que la legislación permite para servicios públicos esenciales como es el de la seguridad. A la limitación de agentes se suma un porcentaje de bajas laborales que alcanza el 12% -catorce agentes sobre el total a día de hoy-, aunque es una cifra similares al que se produce en el resto del Ayuntamiento, incluso menor que otros departamentos municipales.

El municipio no ha logrado sacar adelante ni una sola oposición en diez años para plazas fijas. Este año sí está previsto, que por fin, un proceso selectivo para cubrir tres plazas de oficiales, tres de inspectores y nueve de agentes salga adelante. Y en esta ocasión existe el visto bueno de la Subdelegación de Gobierno. La falta de eficacia municipal a la hora sacar adelante las plazas vacantes, pese a estar consignadas y presupuestas 40 vacantes, provoca además que el Ayuntamiento de Torrevieja sea uno de los pocos de la provincia de su entidad que carece de bolsa de empleo para cubrir vacantes.

El actual equipo de gobierno ha mejorado las condiciones materiales de la plantilla, adquiriendo nuevo equipo -chalecos antibala y vestuario- y coches patrulla. Pero ahora se da la paradoja de que hay más material que agentes para emplearlo.

La situación puede empeorar, según fuentes sindicales. Los interinos están optando a plazas fijas que sí se ofertan en otros municipios -y están aprobando- con lo que el número de agentes podría verse mermado en los próximos meses. En teoría la plantilla debería contar, contar en estos momentos con dos comisarios -tiene uno-, cuatro intendentes -ahora ejerce uno-, ocho inspectores -tiene tres-, 16 oficiales y 155 agentes: 185 efectivos en total. Esa falta de mandos y de agentes de base provoca que en muchos servicios, en especial en el turno de noches, la jefatura del servicio la deba asumir el agente de base más veterano por falta de mandos.

Seguridad ciudadana

La Policía Local de Torrevieja asume a diario funciones que van más allá de las que de forma convencional realizan en otros muncipios agentes locles. Además de la regulación del tráfico, atestados en el casco urbano, control de acceso y salida de colegios, apoyan muchas alertas por seguridad ciudadana y casos de violencia de género, entre otras situaciones en las que trabajan mano a mano con la Guardia Civil. Solo la actividad del puesto principal de la Compañia de la Guardia Civil de Torrevieja, una de las más grandes del país, con unos 200 agentes, para la ciudad y otros 400 para la comarca, permite aliviar las carencias de la Policía Local, en especial en horario nocturno.

Subdelegación dice que la subida de sueldo es ilegal

El Gobierno urge al alcalde anular la modificación al alza del complemento de destino de los agentes

La Subdeletación del Gobierno se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Torrevieja para que anule el acuerdo de junta de gobierno por el que modifica al alza el complemento de destino de la plantilla de la Policía Local. En una nota remitida a INFORMACIÓN, que avanzó la negativa de la Subdelegación a validar ese acuerdo, el representante del Gobierno en Alicante explica que el 13 de enero de 2021 se registró en la Subdelegación el acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por la junta de gobierno del 17 de diciembre de 2020, por el que se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y que afectaba a ese complemento de destino, que suponía un incremento de la retribución para toda la plantilla.

El pasado 18 de febrero de 2021 la Subdelegación requirió, «en consonancia con lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local», al alcalde del Ayuntamiento para que en el plazo de un mes procediera «a anular» ese acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente» exclusivamente en lo que afecta a modificaciones del complemento de destino de los puestos de trabajo de agente, oficial, inspector, intendente y comisario de la Policía Local, por entender que no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente». La Subdelegación explica que no ha obtenido respuesta al requerimiento de anulación «transcurriendo ampliamente el plazo habilitado al efecto» y tras repetidas comunicaciones telefónicas con el área de personal del Ayuntamiento «intentando conocer la voluntad o no para atender el requerimiento a día de hoy no se ha comunicado su posición».

La modificación del nivel 16 al 18 se aprobó con el consenso de los sindicatos para equipararlo a policías locales de municipios de similar entidad poblacional La Subdelegación alega que en la RPT no están justificadas las nuevas funciones policiales que avalarían esa modificación.