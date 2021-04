Carmen Palomar: «La propuesta del ministro de dar cheques para retrasar la jubilación me parece de entrada descabellada»

Visitaremos los centros estudiantiles, con todo lo que tiene que ver la Formación Profesional (FP), también la UMH a través de los sindicatos de estudiantes. Trabajamos en cómo el sindicato se acerca a la juventud y le da respuestas en el mercado laboral, además de las alianzas con los jóvenes para que vean el sindicato como un referente cuando terminen sus estudios.

Hoy se celebra el congreso donde votarán su candidatura. ¿Qué perfil tienen los afiliados?

Se concentra en personas que van de 30 a 65 años. Es verdad que el grueso está entre 45 y 65 mientras que la ejecutiva que se presenta mañana (sobre hoy) la media de edad es de 42 años. Creo que respecto a otras ejecutivas esta tiene bastantes jóvenes.

¿Ha aumentado el número de afiliados y la paridad durante su último mandato?

Sí, hemos pasado de 10.433 a 11.535 afiliados y se ha aumentado en afiliación de mujeres de un 43,91 % a un 48,91%.

¿Le hubiese gustado tener algún rival para disputarse la secretaría ?

El presentarse más o menos gente no me preocupa porque es una candidatura de consenso donde se recogen todos los sectores que organizamos, y que territorialmente no sean todos de Elche si no de Elda, Villena, Orihuela o Torrevieja, que es donde más implantación tenemos. Guardando ese equilibrio, no tener una posición muy extrema hace que la gente quiera trabajar en ese proyecto, y vamos abocados a una candidatura unida. Hay un criterio muy importante que es no perder la realidad de la calle.

¿Cuáles son los problemas más notorios en la comarca?

Está la precariedad laboral en el sector del comercio, hostelería, con muchos contratos a tiempo parcial, eventuales...y todas las nuevas realidades del trabajo como los «riders». El sindicato se está adaptando y están saliendo leyes, por lo que tenemos que estar a la vanguardia para que no se precarice ese empleo.

Para que haya una recuperación económica y social tras la pandemia de coronavirus, ¿serán más incisivos con las administraciones?

Para la protección a los trabajadores queremos que los que están en ERTE se les mantengan las medidas y que haya algún complemento a trabajadores que no tienen ingresos. Se habilitaron ayudas en el ámbito de la Comunidad Valenciana para febrero y marzo, pero no tenemos muy claro que la gente las haya cobrado.

¿Los sindicatos están perdiendo fuerza?

En estos momentos de pandemia se ha visto la importancia de los sindicatos, porque todo lo que tiene que ver con la protección social o los ERTE ha sido negociado con los sindicatos mayoritarios. Estábamos ahí porque no podíamos repetir los mismos errores de la crisis de 2008. Es verdad que siempre se dice que los sindicatos están perdiendo fuerza, pero vemos que en empresas donde hay representación sindical siempre se consiguen mejoras para los trabajadores.

La mesa de la economía sumergida lleva más de dos años sin convocarse para aplacar un problema latente en la ciudad. ¿Se ha dado algún paso?

Se hizo aquel estudio de la universidad sobre la percepción de la economía sumergida por la sociedad ilicitana. Se presentó en el Consejo Social y ya no se ha reunido. A nivel municipal se han creado muchos espacios pero no han dado el fruto que quisiéramos, y es un poco frustrante. A nivel autonómico se creó el Observatorio del trabajo decente y se trabajó en el tema de las camareras de piso y de la precariedad.

¿Qué espera de la reversión de los hospitales privatizados del Vinalopó y Torrevieja?

El modelo que queremos es el de Alzira. A partir de mañana (por hoy) instaremos a la Generalitat y donde corresponda para sentarnos y que nos expliquen cuál es la hoja de ruta, porque sobre todo Torrevieja está más cerca de esa concesión para octubre. Queremos tener claro que se mantengan los puestos de trabajo, pero ¿de qué manera?

Otra hoja de ruta es avanzar en materia de Igualdad...

La Ley de Igualdad de 2007 no está desarrollada al 100%. Y han salido recientemente dos reales decretos, el 901 y el 902 de negociación de planes de igualdad en empresas a partir de 50 trabajadores que generará mucho trabajo. Y luego sobre los decretos del registro salarial nos dará un marco, también, de movilizaciones.

El secretario autonómico de Empleo cree que nadie ve como una «locura» la jornada de 32 horas. ¿La ven viable?

Es una buena herramienta porque la sociedad vive un momento muy distinto al que había en los años ochenta cuando se trabajaba en el calzado de sol a sol. Tienen unos estudios, quieren calidad de vida, cuidar a sus hijos y que no sea solamente vivir para trabajar. Pero es cierto que en sectores como el Servicios será difícil implantarla. Vemos que las grandes patronales se empeñan año tras año en pedir que se abra los festivos, porque según ellos no pueden coincidir cerrados dos festivos seguidos. Esa dualidad nos da un poco de miedo porque habrá quiénes podrán optar y otras estarán al servicio, entonces, ¿cómo lo conjugamos? Será algo a medio y largo plazo.

El plan del ministro Escrivá de dar un cheque de 12.000 euros para retrasar la jubilación, ¿es garantista?

Me parece una propuesta, de entrada, descabellada. Si la edad de jubilación se va a ir retrasando hasta los 67 años, y si le sumamos eso no tiene mucho sentido si lo que queremos es que se sume al mercado laboral la gente joven y que no se penalice que haya una prejubilación. Tenemos claro que muchos ajustes de las empresas vienen por esas prejubilaciones, si no van a estar tirando a la calle a personas con 30 y 40 años que empiezan a formarse una vida.