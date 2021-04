Orihuela permitirá el surf en la temporada alta con bandera roja

El Ayuntamiento de Orihuela, tras décadas de prohibición, autorizó el pasado verano el uso de Cala Cerrada para que los surfistas puedan desafiar allí al viento y a las olas sobre sus tablas. Eso sí, solo se puede practicar con libertad horaria en temporada baja, y en la alta (del 15 de junio al 15 de septiembre) hasta las 10 de la mañana y a partir de las 20 horas, siempre que se realice con ausencia total de otros usuarios. Ahora da un paso más allá al permitir este deporte durante los meses de verano, en cualquier horario, cuando las condiciones marítimas impidan el baño a los bañistas, pero ese oleaje sea el ideal para la práctica del surf. La edil de Playas, Luisa Boné, explicó que «con bandera roja, es cuando el mar reúne las condiciones óptimas para el surf y cuando realmente quieren meterse los surfistas en el agua, y no se lo permite la actual ordenanza».

Decreto

El consistorio ha escuchado las peticiones de los surfistas del litoral oriolano, muchos de los cuales se han llevado alguna multa en estos años al salir del agua porque la ordenanza municipal prohibía expresamente la práctica del surf en Orihuela Costa. Una vez que se ha aprobado el proyecto de modificación de la ordenanza de Playas en la Junta de Gobierno, se abre un periodo de diez días para alegaciones. Cuando culmine este proceso, el texto definitivo se elevará a pleno para su aprobación definitiva. Será entonces cuando la Concejalía de Playas dictará un decreto regulando las condiciones «porque sí que vamos a exigir que el surfista que entre con bandera roja esté federado», indicó Boné. El requisito de estar federado es por el hecho de que el surfista cuente con un seguro que cubra cualquier incidente. La edil se ha puesto en contacto con la concesionaria del servicio de salvamento y socorrismo y con la Policía Local para poder llevar un control «y pedirán la identificación correspondiente a los surfistas para comprobar que están federados».

La edil agradeció al «Club de Surf de La Zenia» su predisposición a colaborar con el Ayuntamiento. «Es algo positivo porque es un deporte individual muy practicado y que tenemos que potenciar, además solo lo reclaman en una playa y cuando el mar está tan mal, que no se puede meter el bañista, por lo que son compatibles los dos usos», explicó Boné a este diario. Además, se colocarán paneles informativos en la playa con las «buenas prácticas» del surf «ya que no se puede ser un kamikaze, hay que respetar una serie de códigos que los surfistas profesionales conocen, pero otros no, y así también difundimos la cultura deportiva del surf», indicó la concejala.