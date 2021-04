Confusión y vacunaciones sin cita previa en el CMO de Torrevieja para evitar destruir dosis de Pfizer

Ha sido una larga tarde de confusión en el Centro Municipal de Ocio en Torrevieja (CMO). Este jueves estaban citados 1.400 mayores de setenta años para recibir la primera dosis de Pfizer en este recinto habilitado para la vacunación masiva por la Conselleria de Sanidad, el Ayuntamiento de Torrevieja y la concesionaria de la gestión sanitaria Ribera. El día ha sido lluvioso y muy desapacible en Torrevieja, y con más ausencias de personas oficialmente convocadas que de costumbre, el ritmo de vacunación desde las primeras horas de la mañana en base a la experiencia de otras jornadas ya hacía presagiar que muchas de las dosis se podían quedar sin utilizar. El problema es que dosis no inoculada equivale a dosis no aprovechada en este tipo de vacuna porque, inservibles, han de destruir las dosis.

Ha sido el propio personal sanitario de los centros de salud de Torrevieja quienes, para evitar la pérdida de un buen número de dosis de la vacuna contra el coronavirus, han optado por realizar un llamamiento oficioso a través de mensajería para que durante esta tarde acudieran al centro de vacunación masiva cualquier persona mayor de 70 años con su tarjeta SIP y su DNI, aunque no estuvieran citados, para recibir la primera dosis.

Este diario ha podido confirmar que varias de las personas que han acudido a esa llamada, todas mayores de 70 años, han sido efectivamente vacunadas sin haber sido citadas con antelación. Los sanitarios han invitado además a los acompañantes de los citados a vacunarse si cumplían con ese único requisito y podían acreditarlo con la tarjeta sanitaria y el DNI.

Sin embargo tanto el Ayuntamiento de Torrevieja como la concesionaria de la gestión del departamento de salud Ribera Salud han asegurado a media tarde de hoy que se trataba de una convocatoria falsa y que no debía atenderse. Algo que ha ocurrido cuando en el CMO ya había gran cantidad de vecinos pidiendo ser vacunados y que han tenido que regresar a sus casas sin ser vacunados. Ante la gran confusión generada, el Departamento de Salud de Torrevieja ha tenido que aclarar poco después que "las noticias acerca de la vacunación masiva sin cita que circulan por redes sociales son falsas, la vacunación se está realizando de forma ordenada siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y la planificación de la Conselleria de Sanidad".

Sin embargo ha matizado "que es importante destacar que la Conselleria de Sanidad autoriza a los Departamentos de Salud a gestionar las vacunas sobrantes diarias, administrándolas a ciudadanos de la franja de edad en curso". En este sentido, y sin aclarar si ha sido decisión de la Conselleria o de la concesionaria, "se ha vacunado de forma puntual a algunas personas de la franja de edad “mayores de 70 años” que acuden a su Centro de Salud (en este caso al CMO) sin cita, con el fin de no desaprovechar estas vacunas Pfizer sobrantes de pacientes que no han acudido a su convocatoria. En todos los casos, se trata de ciudadanos que recibirían su citación por SMS en los próximos días".

A la vez que realizaban un llamamiento a la ciudadanía para que "desde el Departamento de Salud de Torrevieja el proceso de vacunación se siga desarrollando sin incidencias y se dirijan a las autoridades sanitarias ante cualquier duda".

El rídiculo del @TorreviejaAyto calificando de Fake News a que los sanitarios traten de evitar que vacunas de Pfizer vayan a la basura en el día de hoy en Torrevieja, no tiene parangón.



Exigimos explicaciones urgentes tanto de la Concejala de Sanidad como del Alcalde.#Covid_19 — Pablo Samper (@pasamperh) 15 de abril de 2021

Los problemas de comunicación de las citas han sido constantes en el departamento de salud de Torrevieja desde que comenzaron las vacunaciones masivas. Las citas dependen del listado que realiza Salud Pública, no de la concesionaria. Se realizan por SMS, a pesar de que muchos de estos avisos llegan a personas que viven solas y que no manejan el móvil. INFORMACIÓN pudo comprobar que durante la primera jornada de vacunación masiva habían sido convocados vecinos cuyos nombres no coincidían con su tarjeta sanitaria en los SMS, ni tampoco la edad para la que estaba destinada la vacuna, en esa primera jornada, de AstraZeneca.