El cactus de Arizona avanza en Orihuela, alcanza el Monte de San Miguel y amenaza al Palmeral

Cuando un empresario decidió plantar en su jardín de Orihuela, en los años 90, unos cactus de largas espinas, difíciles de encontrar en nuestro país, a buen seguro que no podía imaginar el daño medioambiental que iba a provocar. Pronto descubriría la habilidad de esta planta, el cactus de Arizona (Cylindropuntia rosea), para expandirse sin control y trató de deshacerse de ella tirando todos los plantones en una escombrera de Montepinar. Un gran error de graves consecuencias que aún hoy, casi 30 años después, siguen siendo devastadoras. No tardaron los artejos del cactus en tomar un nuevo territorio, la Sierra de Orihuela y, en los últimos meses, ha encontrado también un buen hogar en el Monte de San Miguel, justo enfrente del Palmeral, que es BIC.