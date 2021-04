La peor semana de Bascuñana

La foto del alcalde de Orihuela haciendo el paseíllo en la Plaza de Santa Lucía no solo le perjudica a él, también a la administración local que preside, sin olvidar a su partido, el PP, que, más allá del formalismo del expediente informativo que le ha abierto, no ha hecho ningún movimiento. Tampoco los cargos importantes a nivel provincial o autonómico han salido públicamente a hacer una defensa férrea del que se supone es un hombre fuerte del PP de Pablo Casado, «ojito derecho» de su secretario general, el murciano Teodoro García Egea, que no dudó en acudir a la capital de la Vega Baja cuando se cuestionó que Bascuñana fuera el cabeza de lista a las elecciones. En el PP local, los «ánimos» al regidor ni se los han dado, ni se los darán, dado el enfrentamiento entre el presidente de los populares oriolanos y edil, Dámaso Aparicio, y él. A buen seguro que el alcalde oriolano habrá recibido el apoyo de muchos de su formación, en la intimidad, como el catalán que hablaba José María Aznar, pero públicamente han preferido «pasar palabra» y apelar a a la presunción de inocencia.

No obstante, la situación judicial del alcalde de Orihuela es un lastre para la gobernabilidad de la ciudad e, incluso, para su propio partido. No hay que olvidar que en la localidad hay muchos asuntos importantes sobre la mesa y que ahora parecen eclipsados por el brete que tiene el regidor oriolano. Sin ir más lejos, la negociación de los presupuestos con su socio de gobierno, Cs, para acabar con la vergonzante situación de tenerlos prorrogados desde 2018 por no alcanzar puntos de acuerdo. Ambos partidos aseguran que han mantenido reuniones e, incluso, que su presentación podría ser inminente, pero no llega. Y el asunto judicial del alcalde no ayuda, todo lo contrario, y le da alas a la formación naranja para incluir más partidas de las áreas que dirige, las de mayor peso, sea dicho de paso. «O cedes, o te buscamos un problema», podrían ahora decirle los naranjas al alcalde.

Si este asunto judicial que mantiene imputado a Bascuñana sigue vivo, y acaba procesado, va a tener un recorrido largo, demasiado para soportar que la oposición, con cada cosa que haga o diga, esté al quite recordándole su foto en los juzgados. No habrá pleno, ya verán, en el que no salga a la palestra su supuesto cobro de nómina pública durante cinco años y medio sin ir al «curro». Un hecho que en la calle marca. Lo de ser acusado de cobrar un sueldo público (pagado por todos) sin ir a trabajar, lo entiende, y condena, desde el niño de 12 años que da patadas a un balón en San Antón, hasta la mujer de 90 que cuida de su huerto en La Matanza. Y eso lo sabe su partido, la oposición y su socio de gobierno.

El argumento esgrimido hasta ahora por Emilio Bascuñana de que su acusación es una «falacia» promovida por sus enemigos políticos en una especie de conspiración para «desterrar» al que se define como «gente de bien para ayudar a su pueblo» parece que le convence, de momento, a su «vicealcalde» José Aix. El portavoz de Cs ha ido a lo fácil, pedir a Bascuñana que se aparte de la Alcaldía para «defenderse tranquilamente», mientras él mantiene el pacto de gobierno con el PP, con el que, por cierto, está muy a gusto y que no tiene intención de romper, deje de ser alcalde o no el también médico. El regidor, no obstante, no tiene intención de aceptar la «sugerencia» de la persona con la que está condenado a entenderse, a su pesar. Si Bascuñana diera un paso atrás, Aix lo vendería como una victoria ante su partido, aquel que de «boquilla» dice ser inflexible con las imputaciones de cargos públicos, y que ahora está en horas bajas para dar lecciones.

Mientras, José Aix descarta una moción de censura porque «no toca» a la vez que asegura estar abierto a una negociación con PSOE y Cambiemos y a escuchar «alternativas» que, ya dejó claro, no pasarían nunca por dar la alcaldía ni a la socialista Carolina Gracia ni al portavoz de Cambiemos Carlos Bernabé. Y, obviamente, ambos han declinado también hacer alcalde a Aix porque el PSOE es, de esos tres partidos, el que tiene más ediles. Unos y otros saben, de todos modos, que no hay intención alguna de negociar nada. Por su parte, Gracia tiene también otras preocupaciones, la de reforzar su liderazgo en el PSOE oriolano tras lo que considera un ataque, la vuelta a la militancia socialista de los que tacha de tránsfugas, los exediles Antonio Zapata y Carmen Gutiérrez, cuya vista no está puesta en la localidad donde se han afiliado, Dolores, sino en dar el salto a Orihuela.

Guerras políticas en medio de una semana, la próxima, en la que Emilio Bascuñana se juega su futuro político, que depende de lo que derive su declaración y la de los testigos ante la jueza, y que, para más inri, coincide con el pleno mensual.