El alcalde desbloquea la concesión a una franquicia en Orihuela

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orihuela dio luz verde ayer a la concesión de la licencia para la construcción de un edificio destinado a restaurante de la conocida franquicia Burger King en el casco urbano de Orihuela. La autorización llega después de que los propietarios de la parcela, ubicada en la avenida de la Vega, y la empresa interesada en instalar esa franquicia, que tiene alquilados los terrenos desde 2019, anunciaran acciones legales contra el Ayuntamiento reclamándole el lucro cesante y el beneficio industrial durante los 20 años de explotación del restaurante, que suponía más de 6 millones de euros, por el bloqueo a la concesión de la licencia de construcción por parte de la Concejalía de Urbanismo que dirige José Aix (Cs), lo que consideran «injustificado», puesto que el proyecto tenía informes jurídicos favorables, como adelantó este diario.

El alcalde, Emilio Bascuñana (PP), requirió en febrero a Urbanismo, por escrito, que elevara la propuesta de resolución del recurso a la Junta de Gobierno, incluso por urgencia, dando un plazo de 48 horas, que se incumplió, con el objetivo de evitar la responsabilidad patrimonial. El jefe de Urbanismo firmó la propuesta para estimar la petición subsidiaria del recurso el 26 de febrero, pero faltaba la firma del edil responsable, José Aix, por lo que se elevó a una junta extraordinaria, estimando la petición como se había hecho ya en agosto de 2020, cuando los servicios jurídicos del Ayuntamiento emitieron un informe favorable a su concesión, después de que en abril se denegara la licencia por deficiencias, que fueron subsanadas. El 26 de marzo se emite otro informe jurídico favorable, pero Aix no firmó hasta el 13 de abril y no llevó hasta ayer la concesión de la licencia. Los afectados no entienden el «retraso injustificado», acusan a Urbanismo de «poner trabas desde el principio», y no descartan acciones reclamando daños y perjuicios por los dos años de «bloqueo».