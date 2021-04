La Complutense estudia los beneficios de las salmueras de la laguna rosa de Torrevieja

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) está llevando a cabo un estudio técnico científico sobre los usos terapéuticos de la salmuera y fangos de la laguna rosa de Torrevieja. El análisis sobre las propiedades bioquímicas de las aguas de las salinas ha sido encargado por el Ayuntamiento de Torrevieja, que va a destinar 18.000 euros a este objetivo, a través de un contrato menor con la institución académica. La propuesta parte del concejal de Innovación, Ricardo Recuero. El edil explica que con este estudio se pretende validar científicamente lo que ya es una evidencia desde la experiencia de quienes todos los veranos se acercan a las orillas de la laguna de Torrevieja. Los beneficios que la aplicación de las aguas hipersalinas y sus fangos tienen en la piel y el bienestar y salud de las personas. La propuesta contará además con el respaldo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Una vez que la iniciativa certifique esas propiedades terapéuticas y cosméticas el Ayuntamiento se adentrará en la posibilidad de desarrollarlas desde un punto de vista socio económico, según explicó Recuero a INFORMACIÓN.

El Ayuntamiento considera que ese uso tradicional tiene un gran potencial desde la perspectiva de la innovación e incluso para atraer el interés de empresas. No es sin embargo un objetivo sencillo. Y ya se ha intentado explotar esas posibilidades. Pero la experiencia previa no es buena. Como testigo de ese fracaso el edificio del balneario abandonado de Toyo Ito. Y las dificultades: las aguas de la laguna están sujetas la explotación de la empresa salinera, la propiedad de Patrimonio del Estado, el dominio público marítimo terrestre de la ley de Costas y a la protección ambiental como parque natural. Pero sí es la primera vez que se plantea este aprovechamiento desde una perspectiva científica, además ligada a la enorme popularidad de la laguna rosa en las redes sociales pese a que acercarse a sus orillas, no es fácil, ni está permitido. El baño está prohibido. Algo que, por otra parte no ha impedido que el Ayuntamiento utilice como principal reclamo ahora del destino Torrevieja con una imagen irreal e imposible como experiencia para los visitantes de una modelo tumbada al sol junto a las orillas cuajadas de sal y bañadas por el rosa de la salmuera.