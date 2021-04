La instructora del expediente a Bascuñana ratifica que cobró de Sanidad sin trabajar

La inspectora médica, quien concretó en el expediente que el político del PP cobró 202.170 euros entre noviembre de 2007 y abril de 2013, fue contundente al aseverar que no localizó pruebas de actividad asistencial, ni de asesoramiento ni de ningún otro tipo. Agregó que de haber prestado servicios de inspección en el ambulatorio de Orihuela habría quedado registrado, ya que se dispone de un sistema informático con tarjeta que deja huella. Y concretó, en su anterior comparecencia en el juzgado, que «si un doctor tiene encomendados los servicios de inspección, no puede realizar otras tareas que no sean esas».

La acusación pública sostiene que al menos entre el 1 de noviembre de 2009 y el 24 de enero de 2012 no existe ninguna evidencia de que efectivamente Bacuñana realizara alguna tipo de tarea por la que tuviera que cobrar un sueldo de Sanidad.

En la primera declaración que el regidor prestó por estos hechos explicó en su descargo que tenía «buenas relaciones tanto institucionales como personales y profesionales con el personal no solo de la Conselleria de Sanidad sino también de otras», que sus funciones eran las de «asesoramiento, colaboración, coordinación y apoyo» y que no tenía despacho porque las realizaba «desde diferentes sitios y lugares tanto desde casa mediante teletrabajo como en otros sitios». En cuanto a su tarea, explicó que el resultado «se manifestaba de diferentes formas, si bien los informes no los realizaba por escrito».

Bascuñana estaba citado para declarar pero solicitó un aplazamiento al coincidirle con la celebración de un pleno y la juez lo ha autorizado con el acuerdo de la partes. Su comparecencia podría señalarse para las próximas semanas.

También declaró Luis Rosado, secretario autonómico desde 2007 hasta 2011, cuando fue nombrado conseller de Sanidad. Años en los que se desarrollaron los hechos presuntamente irregulares que se atribuyen a Bascuñana. Rosado, quien compareció en calidad de testigo, aseguró que «resolvió» la situación del destino del alcalde cuando le preguntaron qué había que hacer, lo que según él ocurrió al tomar posesión.

Un testimonio que contradice lo manifestado por quien fuera director territorial de Sanidad desde noviembre de 2008 hasta 2015, José Ángel Sánchez Navajas, quien declaró que nada más ser nombrado le comunicó a Bascuñana que no le necesitaba (como asesor) y que volviera a su puesto de médico de familia. En 2014 fue designado gerente del área de salud de Orihuela y del Hospital Vega Baja.

La defensa pide que se cite a una decena de testigos

A más de una decena se elevan los testigos que la defensa del alcalde de Orihuela acaba de solicitar que comparezcan en el proceso que desde diciembre de 2019 se sigue contra él por un delito de malversación. La Fiscalía Anticorrupción y Sanidad le acusan de haber percibido un sueldo público sin trabajar. Entre los propuestos se encuentra la actual directora territorial de Sanidad, Encarna Llinares, el director económico de la conselleria, cargos de este departamento en la Vega Baja en los años en que se concretan los hechos así como la directora general de Asistencia Sanitaria y el director general de Salud Pública en 2007. También solicita que se llame a Fernando del Rosario, presidente en la Comunidad Valenciana de Cruz Roja, institución de la que Bascuñana fue presidente provincial en Alicante entre los años 2004 y 2007.