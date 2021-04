Orihuela debe 98.000 euros por un solar expropiado en 2010 y que carece de uso

El pleno del Ayuntamiento de Orihuela, que se celebra este jueves, tiene previsto aprobar el abono de 98.134,44 euros a los propietarios de una parcela en la pedanía de Arneva que el consistorio expropió en 2010. Es el precio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación el 10 de abril de 2018, sin que el consistorio haya abonado el importe hasta ahora. Se trata de un solar de 201 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Orihuela, siendo alcaldesa la expopular Mónica Lorente, decidió expropiar con destino a zona verde. Sin embargo, nunca se llegó a usar esa parcela ni se le pagó el justiprecio a los propietarios, que ahora reclaman, además, más de 20.000 euros de intereses de demora al consistorio por los tres años transcurridos desde que falló el Jurado de Expropiación.

El Ayuntamiento no tiene intención alguna, por el momento, de darle uso a ese solar, que tendría que ser destinado a zona verde, de las que no son muy abundantes en Arneva. Sin embargo, le va a costar unos 120.000 euros la expropiación si nos atenemos al coste de la misma y los intereses de demora.

Los propietarios denunciaron al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, que el 25 de abril de 2017 condenó a la administración local a continuar con el expediente expropiatorio iniciado en 2010. En juzgado declaró la inactividad del Ayuntamiento de Orihuela en el expediente de justiprecio iniciado en 2010 y lo condenó a realizar una nueva valoración. El consistorio, en mayo de 2017, fijó el justiprecio en 81.802,07 euros, según valoraron los técnicos. Sin embargo, este precio no fue aceptado por los propietarios de los terrenos que elevaban esa cantidad a 246.660,18 euros. En vista de que no hubo acuerdo, se remitió el expediente al Jurado Provincial de Expropiación de Alicante, que el 10 de abril de 2018 fijó el justiprecio final que el Ayuntamiento debía pagar a los dueños del solar en 98.134,44 euros.

El consistorio, a pesar del fallo, no abonó a los propietarios el dinero. En septiembre del pasado año el PSOE pidió explicaciones al gobierno local por el impago de la parcela expropiada y denunció que se desconocía el uso que se haría de ella. La portavoz socialista, Carolina Gracia, explicaba entonces que «hemos podido ver escritos de los propietarios exigiendo el pago y el Ayuntamiento al no pagar sigue generando intereses que tendremos que pagar por lo que esperamos que no sigan alargando este asunto» y añadía que «no es lógico que si hay una sentencia firme, cuyo incumplimiento sigue generando intereses y más gasto, no se abone porque para lo que les interesa si que llevan las modificaciones de crédito o de plantilla que hagan falta al pleno».

Remanentes

A finales del pasado año el gobierno local realizó una modificación presupuestaria para el abono de los más de 98.000 euros a los que fue condenado a pagar por la expropiación, pero no incluyó la aprobación del pago del acuerdo del pleno, por lo que no se pudo llevar a cabo. Ahora, cuatro meses después, el ejecutivo de PP y Cs lo lleva el abono a la sesión plenaria al incorporarlo en los remanentes.

Eso sí, los vecinos de Arneva seguirán, por el momento, viendo un solar sin uso cada vez que pasen por delante.