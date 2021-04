"Las zapatillas de Matías", el libro que promulga la igualdad y rompe los estereotipos a través de la danza

Promulgar la igualdad a través de la danza. Es el objetivo del libro "Las Zapatillas de Matías", escrito por Joaquín Marzá Mercé, director del Colegio Público de Hurchillo y Premio Nacional de Educación. El libro se ha presentado coincidiendo con la celebración este jueves del "Día Internacional de la Danza". Ha sido editado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Orihuela y se repartirán diversos ejemplares entre los colegios del municipio. El prologo del libro lo ha realizado Miguel Ángel Punzono, de los mejores bailarines de España y padrino del proyecto de danza del colegio de Hurchillo. El ilustrador es Pako Gómez, cuyos dibujos invitan a adentrarse en la historia y seguir descubriendo el mundo del protagonista: Matías.

Hace ocho años el colegio de Hurchillo inició la aventura de poner la danza como un elemento importante dentro de la escuela y prueba de ello es la celebración en el año 2022 del I Congreso Nacional de Danza en la Escuela. El objetivo de "Las zapatillas de Matías" es que el cuento rompa los esquemas del mundo de la escuela de manera positiva y así se quiere conseguir con Matías, un joven pecoso y regordete, que un día comienza a jugar al fútbol por decisión de su padre. Él tiene claro que poco iba a triunfar. Los compañeros de clase y el entrenador le dicen que no valía para eso y fue en ese momento cuando llega al colegio un nuevo profesor de educación física quien propone hacer danza en la escuela. Se monta un lio tremendo porque dicen que la danza es de chicas y eso no se puede hacer en un colegio. Cerca de su casa hay una escuela de danza donde él escucha la música, un día, en un viejo teatro, encuentra una caja y dentro unas zapatillas.

“Ahí continúa la historia que está por descubrir, lo importante es que seas feliz, si decides algo tan fundamental como danzar ten claro que muchos se van a reír de ti, te van a insultar, se van a burlar pero si eres feliz debes hacerlo. Matías es la respuesta a todas aquellas personas que son intolerantes, que no respetan, somos hombres y mujeres que soñamos y buscamos la libertad. La danza es la respuesta a ese cambio de la escuela que debe pasar por una revolución educativa de la que forma parte la danza”, ha explicado Joaquín Marzá.

Al acto de presentación han acudido la edil de Igualdad, Almudena Baldó, el concejal de Patrimonio, Rafael Almagro, el escritor, Pepe Vegara, el autor, Joaquín Marzá y el coordinador del Proyecto de Danza del colegio, Javier Botella, así como diferentes personas relacionadas con el mundo de la educación y la cultura. Baldó ha explicado como Marzá “un día me comentó que estaba trabajando en un proyecto de igualdad sobre danza, que necesitaría de mi apoyo y sin saber lo que estaba fraguando no me lo pensé, porque si Joaquín estaba haciendo algún proyecto merecería la pena apoyarlo. Cuando me envió al correo el borrador del libro, lo leí en una noche y pensé: este cuento tiene todo aquello por lo que estamos trabajando en la Concejalía de Igualdad: respeto, tolerancia, igualdad y valores por los que luchamos cada día en el Ayuntamiento para que los niños y niñas del municipio de Orihuela sean hombres y mujeres que hablen desde el respeto a los demás. La meta está clara y es que se puede conseguir lo que cada uno quiera, con independencia del género, y no por el hecho de ser niña hay que practicar la danza y si es niño jugar al fútbol, hay que romper con esos estereotipos”.

Pepe Vegara ha sido el encargado de hacer un dibujo escrito de la figura del autor cargado de emotividad, por la amistad que les une además de haber realizado conjuntamente innumerables proyectos. Ha recordado distintas anécdotas como la vez en la que el colegio todavía era una casa de pueblo y “unos gamberros, una noche, robaron la bandera. Joaquín, que era el director, en lugar de irse a una pañería a comprar otra escribió una carta al Congreso de los Diputados explicando el caso. A los pocos días, en el colegio aparecieron tres diputados provinciales, dos diputados nacionales, el presidente de la comunidad autónoma, un alcalde…con la bandera. Joaquín es trabajo, consciente de que es el único camino para alcanzar la recompensa pero nunca esperando más allá de la que provoca el trabajo bien hecho”.

Está prevista una lectura del cuento en las próximas semanas, por parte del autor, en el colegio Playas de Orihuela. Joaquín Marzá, además de ser director del CP de Hurchillo, posee el Premio Nacional de Educación, el Premio Nacional de Medio Ambiente, el Premio Comunidad Valenciana de Innovación Educativa, el Premio Verde por la Fundación José Navarro y el Premio Nacional de Educación Vial. Además, es autor de numerosos libros de educación.