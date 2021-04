Aparicio acude a Orihuela Costa para disipar las dudas vecinales sobre el nuevo centro de trabajo de las basuras

El concejal de Limpieza Viaria y RSU de Orihuela, Dámaso Aparicio, ha presentado este viernes el futuro centro de trabajo y de aparcamiento de camiones de basura que habrá en el litoral, con el objetivo de disipar las dudas vecinales que hay con una instalación de este tipo. Aparicio, acompañado por el técnico redactor del proyecto, Antonio Galiano, y las técnicas de su concejalía, ha reunido a administradores de fincas, a los representantes de las comunidades de propietarios ubicadas en las zonas más próximas a la nueva instalación y a los representantes sindicales de los trabajadores de Limpieza Viaria para presentarles el proyecto, que se construirá sobre una parcela municipal de uso dotacional con accesos próximos a la AP-7 y a la CV-95.

El pasado martes, en la Junta de Gobierno, se aprobó la adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto, tras la licitación del concurso al que se presentaron siete empresas, con el que se pondrá fin a la provisionalidad y ocupación de aparcamientos en las calles de la costa oriolana. La parcela dotacional elegida, de 14.000 metros de los que 3.000 serán ocupados por la obra, es la recomendada desde planeamiento como la más idónea, ha explicado el edil. El proyecto ha sido adjudicado a Galiano Garrigós Arquitectos SL por 25.893,70 euros y en unos días se adjudicará el lote 2 correspondiente a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud. Tras la redacción del proyecto, se procederá a la licitación de las obras, que estarán en torno a los 550.000 euros.

Aparicio ha querido hacer hincapié en que el diseño del edificio presta especial atención "a dos aspectos fundamentales: la integración en el paisaje y las estrategias pasivas que ayuden a un mejor balance energético del edificio". El nuevo centro "será totalmente respetuoso con el medio ambiente", lo que ha destacado. Así, la cubierta será vegetal de tipo intensivo con vegetación autóctona. Las cubiertas intensivas mejoran el aislamiento térmico del edificio y son de bajo mantenimiento. Además, estos niveles de mantenimiento disminuyen si la vegetación empleada es autóctona, ha explicado.

Además, se instalarán placas fotovoltaicas en la cubierta. Gracias a la cantidad de energía solar recibida en esta zona y a la disminución de temperatura que genera la cubierta vegetal en su entorno, mejorando el rendimiento de las mismas, "el uso de esta instalación permitirá cubrir las necesidades eléctricas derivadas del resto de instalaciones".

La zona este del edificio quedará parcialmente enterrada, y contará de esta forma con un muro enterrado en gran parte de su altura, lo que ayudará a mejorar la inercia térmica del edificio, que se traduce en un ahorro de energía empleada en climatización. Al encontrarse la fachada principal orientada a oeste se ha generado en el diseño una protección solar exterior mediante lamas, con lo que se pretende evitar la radiación en las horas de mayor intensidad, pero se permite el paso de la luz para una iluminación natural. El proyecto cuenta con ventilación cruzada al incluir en la fachada principal aperturas para la iluminación y ventilación, y en la fachada posterior ventanas en la zona no enterrada a una altura superior.

Como adelantó INFORMACIÓN, los empleados de la Limpieza Viaria y la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Orihuela Costa dejarán de trabajar en 2022 en la tercermundista campa en la que están desde que se rescató y municipalizó el servicio en mayo de 2012, dentro de un párking público de la urbanización del Sector PAU 26 y donde los vestuarios son dos barracones impracticables. De esta manera, podrá sacar de esa parcela, donde los camiones y las casetas están a la vista de cualquiera que pase por allí, a los trabajadores que desde hace mucho tiempo se quejan de las pésimas condiciones en las que desarrollan su labor. El nuevo centro de trabajo se ubicará en una parcela de 14.170 metros cuadrados de superficie, situada en el PAU 26, sector 2, entre las calles Miño y Ebro, en unos terrenos de propiedad municipal destinados a equipamiento y contiguos a las actuales instalaciones. El proyecto contempla la construcción de un edificio administrativo de 300 metros cuadrados, donde estarán las oficinas de Limpieza Viaria y RSU en Orihuela Costa y los vestuarios, los aseos, la sala de juntas y un área de descanso para los empleados. Además, se ubicará una nave de 400 metros cuadrados, la mitad para lavadero de camiones y otros vehículos, y el resto del espacio destinado a taller y a almacenes de herramientas y de productos químicos. También habrá un importante espacio para el aparcamiento de los camiones de recogida de basura y los vehículos de limpieza de las calles. En total se proyectan 12 plazas de aparcamiento para camiones y 16 para coches.

De los 14.170 metros cuadrados de superficie de la parcela, 7.000 se emplearán en el centro de trabajo y los 7.170 metros restantes se reservarán para la construcción futura del demandado ecoparque para el litoral oriolano, cuya instalación depende del Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible. El Ayuntamiento cederá esos terrenos al Consorcio de basuras, una vez proyecte el ecoparque fijo en esa zona.

Aparicio ha calificado esta reunión como “de muy positiva porque hemos podido intercambiar opiniones, además de explicarles en qué va a consistir el proyecto". Los vecinos le han solicitado la mejora de las calles que se han visto afectadas por los camiones "y me he comprometido a trasladárselo al concejal de Infraestructuras", ha señalado. "Hemos trabajado mucho para encontrar una solución a un problema que otros crearon y que se originó en 2013 cuando se rescató el servicio por el tripartito, de forma provisional para seis meses. Dejaron a los camiones y trabajadores en la calle, causando un problema a estos últimos, que llegaron incluso a anunciar huelgas, y a los vecinos que tienen los camiones en las puertas de sus casas. Por fin se ve un horizonte cercano tal y como nos comprometimos en la anterior legislatura. Los políticos estamos en la administración pública para solucionar problemas y no para crearlos”, ha indicado el edil tras el encuentro.