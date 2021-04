La firma que mantiene los viales de Orihuela Costa suspenderá el servicio por la deuda municipal

En el escrito presentado por la mercantil que mantiene los viales de la Costa, la oriolana Construcciones Zaplana Caselles, y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, se pone de manifiesto que todas las facturas cuentan con el visto bueno del responsable técnico municipal del contrato y que, pese a ello, no se han desembolsado por parte del Consistorio. La empresa denuncia la demora en el pago «contraria al ordenamiento jurídico y los intereses de esta parte y al interés público» y acusa al Ayuntamiento de actuar arbitrariamente «sin motivo alguno», por lo que, según marca la ley y transcurridos cuatro meses de impagos y a punto de pasar al quinto, dejará de prestar el servicio el próximo 27 de mayo, cuando se cumpla un mes del plazo que debe dar la empresa desde que envía el escrito de aviso (fechado el 26 de abril) comunicando su decisión de suspender el contrato. Todo, si el Consistorio no abona antes la deuda.

De hacerse efectiva la suspensión, es el paso previo a la rescisión de la contrata, en cuyo caso la empresa reclamará los daños y perjuicios sufridos, como el lucro cesante y el beneficio industrial por los años que le quedaran por cumplir, lo que supone una cantidad elevada dado que se trata de un contrato que, tras la municipalización de la limpieza viaria y recogida de basuras, es el de mayor coste económico para las arcas municipales, de unos 800.000 euros anuales. La mercantil inició el contrato el 1 de febrero de 2020, por lo que ha cumplido poco más de un año de los cuatro que estipula el pliego, con posibilidad además de una prórroga de dos más, y que se adjudicó por un total de 3.309.584 euros.

Zaplana Caselles lamenta que, desde el inicio de la ejecución del contrato, el Ayuntamiento «viene incumpliendo de forma constante el pago del precio establecido por la prestación», como señala en el escrito. El impago se produce por la falta de la firma del concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Cs), que sistemáticamente, como ya publicó este diario, se opone a estampar su rúbrica en las facturas alegando que los trabajos «no cumplen con la calidad requerida» ni el pliego, como trasladó en una comisión extraordinaria en marzo a petición de PSOE y Cambiemos. Las facturas de febrero a noviembre de 2020 han sido abonadas a la mercantil, con retraso, y gracias a que han pasado por la Junta de Gobierno Local incluso sin la firma del concejal del área.

Fuentes de la adjudicataria señalaron que «dentro de lo que ampare la ley, daremos los pasos que tengamos que dar, y esperamos que el Ayuntamiento haga lo mismo» y añadieron que desconocen, oficialmente, los motivos por los que no les pagan y lamentan que lo hagan de manera injustificada. La empresa sigue cumpliendo con las tareas encomendadas y abona las nóminas a los 19 trabajadores que tiene en Orihuela Costa, así como la compra de maquinaria, pese al impago municipal.

Zaplana Caselles ya denunció los «muchos impedimentos y zancadillas» que está recibiendo por parte del área de Infraestructuras. El contrato de suministro de material aún no se ha iniciado pese a haberse adjudicado a mediados de febrero por 332.000 €. Tampoco pasó desapercibida para la empresa la eliminación de su logo en las fotos subidas en las redes sociales de la Concejalía de Infraestructuras. El técnico supervisor del contrato está de baja tras denunciar «presiones» del área que dirige Ángel Noguera, al que acusó de acoso laboral, que rechazó el Comité de Salud del Consistorio, aunque ha acudido a la Inspección de Trabajo.

El contrato de mantenimiento y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa fue polémico desde el principio. El actual adjudicatario, Zaplana Caselles., no fue el ganador de la primera adjudicación pero interpuso un recurso contra la que fue adjudicataria en 2019, Los Serranos, por considerar que la adjudicación no era justa. De hecho, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuló esa adjudicación. El tribunal estimó parcialmente el recurso de la mercantil que quedó en segundo lugar, Zaplana Caselles, al considerar que los técnicos de la mesa de contratación -donde no hay políticos- puntuaron un distintivo de calidad que no se mencionaba en los pliegos ni en el contenido de los criterios de valoración, por lo que obligó a restar el punto que se le dio a la mercantil adjudicataria, Los Serranos, por este motivo. Y, de esta manera, el Ayuntamiento tuvo que adjudicarle la concesión a Zaplana Caselles, porque era la mejor puntuada.

El edil de Infraestructuras admite su negativa a firmar las facturas por «incumplimientos del pliego»

Ángel Noguera acusa a la adjudicataria de ganar la contrata con condiciones que no ha cumplido

El edil de Infraestructuras de Orihuela, Ángel Noguera, admite su negativa a firmar las facturas que cada mes pasa al cobro la empresa que mantiene los viales en Orihuela Costa, y que cuentan con el aval técnico municipal de que los trabajos cumplen con lo pedido. A pesar de ello, Noguera se niega a poner su rúbrica en dichas facturas «que no las apruebo yo, sino la Junta de Gobierno» aunque reconoce que es necesaria su firma en las mismas antes de ir a ese órgano.

El edil de Cs justifica esa negativa a unos supuestos incumplimientos del pliego por parte de la adjudicataria. En concreto, según Noguera, la parcela e instalaciones fijas que la empresa debe aportar al servicio, según el pliego, «ni coinciden con las ofertadas en su propuesta cuando se licitó el contrato, ni se le parecen». Esa parcela con sus instalaciones e inmuebles , añade el concejal, es la que la empresa «utiliza para conseguir la máxima puntuación en la licitación en su día, y así lo valoraron los técnicos, con el mayor número de puntos posibles frente a otras ofertas». Sin embargo, según Noguera, la empresa Zaplana Caselles «nunca ha puesto a disposición del servicio esa parcela con sus instalaciones fijas, sino otra de condiciones diferentes e inferiores». Y, asegura, que esto le crea dudas de si es un incumplimiento del pliego o no, «sobre todo cuando esa puntuación es la diferencia con la que la empresa gana la adjudicación del contrato».

Duda que ha trasladado a los técnicos responsables del contrato, tanto al anterior que está de baja, como a la actual, sin haber obtenido aún respuesta desde hace un año. «No voy a firmar de conformidad unas facturas cuando me consta que hay algo que no está bien según los pliegos y la oferta de la empresa», mantiene, y añade que «no voy a dejarme arrastrar por una posible denuncia de estar dando el visto bueno a algo que, en mi opinión, no cumple con el pliego y no sé si es un incumplimiento grave y flagrante, y no me voy a enfrentar por esto ni a la oposición ni a una fiscalía». Para Noguera es «un incumplimiento importante» porque «es justo el elemento por el que se obtienen unos puntos y se gana una adjudicación, y resulta que esa parcela no existe», asegura, y está convencido de que su insistencia en saber de ese tema llevó al técnico a denunciarle por acoso. «Estamos hablando no solo de mi responsabilidad, sino del dinero que pagamos por un contrato municipal con el dinero de todos los oriolanos, que no se olvide, y yo, con eso, no juego», zanjó.