El PSOE critica que no se dé acceso virtual a un expediente a una edil embarazada

La edil socialista de Orihuela María García, que está en la recta final de su embarazo, denunció este martes lo que considera «un atropello y un abuso de poder» del edil de Infraestructuras, Ángel Noguera (Cs), al no permitirle el acceso virtual a un expediente que ha solicitado y que se le obligue, por tanto, a desplazarse al Ayuntamiento para verlo. La edil explica que pidió acceso para conocer el proyecto de reurbanización de Duque de Tamames y le anunciaron que se le dará acceso este miércoles, pero de forma presencial. García solicitó por e-mail que se le cambiase la modalidad de acceso por vía online, alegando a su estado y con la finalidad de evitar riesgos. Sin embargo, según denuncia, esta petición fue rechazada por Noguera «citando un decreto de 1986, época en la que los expedientes eran exclusivamente en papel». García recuerda que le asiste la ley. «Esta actitud caciquil de Noguera es fruto de una rabieta, pero no hay derecho a que abuse de su poder de esta forma solo porque no le gusta la interpretación que el PSOE hace de la información a la que tiene acceso», criticó la concejala del PSOE. García recordó que hace dos meses este concejal le dio acceso de forma online a otro expediente, «por lo tanto da que pensar que, o tiene miedo, o quiere ocultar algo de este proyecto». Y critica que el alcalde Emilio Bascuñana «ha preferido mirar para otro lado». «O no es consciente de mi situación o tiene muy poca calidad humana», recriminó.