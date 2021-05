Tres sindicatos denuncian que la Generalitat impide consolidar 47 puestos de trabajo de sanitarios fijos en el Hospital de Torrevieja

Las secciones de estos tres sindicatos han participado en una mediación ante el Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, junto con representantes de Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad, por la que se pretendía hacer efectivo el articulo 12.3 del III Convenio Colectivo de Torrevieja Salud UTE en cuanto a la modalidad contractual fijo-discontinuo.

En este acto, estas tres secciones sindicales y la empresa Ribera Salud han alcanzado un acuerdo por el que un total de 47 profesionales que han presentado candidatura para la modalidad fijo-discontinuo cumplen los requisitos pactados en el convenio vigente. Esas condiciones son haber trabajado durante el periodo vacacional los últimos tres años consecutivos y han cotizado como mínimo 200 días en dicho periodo y “podrían, así, disfrutar de estabilidad laboral”.

Según las mismas fuentes, “la sorpresa” ha venido cuando los representantes que la Conselleria de Sanidad ha enviado a la mediación no se han sumado a la reivindicación de los representantes de los trabajadores, impidiendo así que Ribera Salud cumpla con su obligación de llevar a la práctica el III Convenio Colectivo.

En opinión de estos tres sindicatos “es muy grave que la Conselleria de Sanidad, que se hace llamar Universal y Salud Pública, mande a la negociación a tres personas con cargos relevantes dentro de la Conselleria y que, sin embargo, no tuvieran poder de decisión ni autonomía sino que han tenido que levantar el teléfono para consultar y recibir indicaciones de lo que debían o no decir, rechazando hacer a casi 50 personas fijas, con la excusa de no haber recibido la información requerida a Ribera Salud”. Estos sindicatos abogan por la estabilidad de empleo. Recuerdan que el convenio está negociado y firmado con Ribera Salud y aceptado por la Conselleria de Trabajo y publicado por el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante sin ningún tipo de problema, por lo que no entendemos por qué la Conselleria no quiere hacer fijo a profesionales.

“Se lo hemos preguntado directamente por activa y por pasiva y la respuesta siempre ha sido que la Conselleria no se pronuncia “porque no dispone de datos de la plantilla”. Para las mismas fuentes, “carece de sentido y no justifica en ningún caso que se vulneren los derechos laborales de los empleados amparados en un convenio colectivo negociado y aprobado”.

Al comunicado de estos tres sindicatos, que cuentan con nueve representantes en el comité de empresa, (4 UGT, 2 Comisiones Obreras y 3 el Sindicato Independiente) no se han adherido el CSIF (9 representantes, SATSE (2), Sindicato Médico (2) y USAE (1).