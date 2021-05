Infraestructuras defiende que aún no ha llevado a la Junta de Gobierno la adjudicación definitiva de las obras de Espeñetas

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela defiende que no ha dado orden de que empiecen los trabajos de reurbanización de la calle Espeñetas, que deberían haberse iniciado hace año y medio, porque aún no ha llevado la adjudicación definitiva a la Junta de Gobierno Local, el órgano de contratación municipal. A pesar de que la Mesa de Contratación propuso como adjudicataria, al ser la mejor valorada, a la empresa oriolana Construcciones Zaplana Caselles S.L.U., en noviembre de 2019, según la Concejalía de Infraestructuras aún no ha llevado la adjudicación definitiva, año y medio después, a la Junta de Gobierno para su aprobación y por lo tanto niega que sea la adjudicataria de la obra, pese a que la mercantil pagó en su día el aval de la garantía y entregó la documentación previstas en el pliego de condiciones, algo que criticaba la empresa. "La ausencia de orden de inicio de los trabajos a la empresa sería, en estas condiciones, un acto ilegal y fraudulento al no concurrir adjudicación formal del contrato a dicha empresa, acto que, por supuesto, no se va a dar de ninguna manera por parte del Ayuntamiento de Orihuela", indica la Concejalía de Infraestructuras en un comunicado tras la publicación en este diario de que el Ayuntamiento de Orihuela mantiene sin ejecutar la reurbanización de Espeñetas año y medio después de adjudicar la obra.

Infraestructuras justifica el no haber llevado aún a la Junta de Gobierno Local la adjudicación formal, año y medio después de la resolución de los técnicos y la Mesa de Contratación a favor de Zaplana Caselles, en que está "pendiente de fiscalización favorable por la Intervención Municipal en cuanto se cuente con los fondos que debe transferir la Diputación Provincial de Alicante, que costea el 50% de las obras, con cargo a sus remanentes" y asegura que "el 50% a cargo de la hacienda municipal está asegurada por ser créditos afectados con remanentes del Ayuntamiento de Orihuela". La Diputación ya concedió una subvención al Ayuntamiento para estos trabajos en diciembre de 2018, pero se perdió al no iniciarse los trabajos y está ahora a la espera de que se le vuelva a conceder.

Como publicó este diario, Zaplana Caselles está dispuesta a reclamar intereses y daños y perjuicios por el hecho de que aún no haya podido iniciar los trabajos que la Mesa de Contratación le otorgó como la mejor valorada de las seis ofertas presentadas. "(Zaplana Caselles) carece de cualquier derecho sobre el mismo, al no ser titular de ninguna facultad que le pueda conferir un contrato que no existe", defienden desde la Concejalía de Infraestructuras.

Como publicó este diario, la empresa adjudicataria fue la firma oriolana Zaplana Caselles S.L.U., la misma que ha denunciado trabas por parte de la Concejalía de Infraestructuras en el contrato del mantenimiento de viales de Orihuela Costa al retenerle, desde diciembre, las facturas mensuales pese a hacer los trabajos (la deuda del consistorio con la mercantil supera ya los 319.000 euros).

El expediente de contratación de la reurbanización de la calle Espeñetas, que llevan años esperando los vecinos, se inició el 30 de julio de 2019. Los trabajos salieron a licitación por 447.695 euros e iban a ser subvencionados, en parte, por la Diputación, que concedió al Ayuntamiento, en diciembre de 2018, 223.847 euros, la mitad del dinero previsto para la obra. Se presentaron seis empresas y la Mesa de Contratación dio la mayor puntuación, el 29 de agosto de 2019, a Zaplana Caselles, aunque detectó que la oferta presentada, de 340.520 euros, es «anormal y desproporcionada» al incluir una mejora de 21.052 metros cuadrados de superficie extra a pavimentar. Tras requerir a la empresa que justificara el precio y los costes, el 30 de octubre la mesa propone al órgano de contratación que se le adjudiquen los trabajos tras considerar, los técnicos, suficientes sus justificaciones. Así, el 19 de noviembre de 2019 la concejal delegada de Contratación, Sabina Galindo, resuelve "aceptar la propuesta de adjudicación elevada por la Mesa de Contratación a favor del licitador o candidato cuya proposición ha obtenido la mejor puntuación, la mercantil Construcciones Zaplana Caselles S.L.U.". La mercantil oriolana, días después, cumple con los plazos de pago del aval (17.026 euros) y de entrega de la documentación requerida. Sin embargo, el Consistorio no da el visto bueno al inicio de las obras, pese a haberlo requerido la mercantil en varias ocasiones, según explica Infraestructuras porque no lo ha elevado a la Junta de Gobierno Local.

Los trabajos de reurbanización de la calle Espeñetas y su entorno son muy esperados por los vecinos de esta céntrica zona de la ciudad. El pavimento y las aceras se encuentran en un pésimo estado. El proyecto se remonta a 2018, en una calle muy antigua y con muchas deficiencias, con el objetivo de «adaptarla a la imagen característica de la ciudad». Se incluían los trabajos de mejora del saneamiento, de las conducciones de agua potable, la remodelación del alumbrado, aceras más anchas, una red de alcorques con arbolado, un nuevo mobiliario urbano y su repavimentación. En definitiva, una remodelación completa y un lavado de cara, con obras que se extenderían a zonas de actuación del alrededor como el parque de las Espeñetas y el barrio del Rabaloche. Sin embargo, 18 meses después de adjudicarse, los trabajos siguen sin empezar. A los vecinos les sobra paciencia, llevan una década esperando que se reurbanice su calle.