Torrevieja se queda sin policías y busca en la bolsa de empleo de Benidorm

La legislación permite que el Ayuntamiento recurra ahora a proveer plazas de refuerzo temporal y para sustituciones con bolsas abiertas de empleo en otros municipios destinadas a policías locales, de ahí que se quiera conveniar esa cesión con ayuntamientos como el de Benidorm, según confirmó el concejal de Seguridad, Federico Alarcón. También ha pasado un borrador de convenio a Benijófar, aunque en este último caso la bolsa no está creada todavía porque e proceso selectivo de agentes interinos en esta localidad tiene todavía pendiente la tercera y última prueba, y faltan unas semanas para que los agentes que queden en la bolsa puedan optar por ejercer su función policial en Torrevieja. También se ha solicitado ayuda a Pilar de la Horadada, pero este municipio, que a su vez ha recurrido a bolsas de empleo de otros como Orihuela o San Vicente para completar su plantilla de administrativos, ha especificado que ya no cuenta con bolsa de empleo para plazas de agente de la Policía Local.

La plantilla se ha quedado reducida a 119 agentes y mandos que apenas pueden cubrir los tres turnos diarios

Torrevieja carece de bolsa de empleo de policías locales porque hace más de una década que no convoca plazas de oposición para cubrir sus puestos. Cuando se abre este tipo de procedimiento se puede crear una bolsa de aspirantes que va accediendo de forma paulatina a sustituciones por bajas o de refuerzo. Aunque este año sí está previsto, que por fin, un proceso selectivo para cubrir tres plazas de oficiales, tres de inspectores y nueve de agentes salga adelante. Y en esta ocasión existe el visto bueno de la Subdelegación de Gobierno. Las bases están a punto de salir adelante, pero las incorporaciones no serán efectivas hasta dentro de unos meses, si es que no hay problemas de tramitación.

Está previsto convocar 15 plazas por oposición aunque no interesaron las 17 ofertadas en comisión de servicio

119 agentes

Como avanzó INFORMACIÓN la plantilla de la Policía Local se ha reducido a un mínimo histórico. Ahora cuenta con 119 efectivos, incluida toda la escala de mandos, para una ciudad que roza los 90.000 vecinos, pero hace diez años se acercaba a los 165. Se trata de una plantilla con una media de edad que roza los 40 años, en la que veinte agentes han solicitado y pasado a ejercer segunda actividad: no están patrullando por razones de edad o físicas, y ejercen sus funciones en sala o en custodia de edificios. Otros 42 son interinos, con lo que no pueden desarrollar todas las funciones policiales de sus compañeros ni portar armas de fuego. Tampoco se ha cubierto la tasa de reposición que la legislación permite para servicios públicos esenciales como es el de la seguridad. Y a la limitación de agentes hay además que añadir un porcentaje de bajas laborales que alcanza el 12%.