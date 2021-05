Torrevieja volverá a autorizar este verano que la hostelería ocupe tramos de calle y corte el tráfico con terrazas

El Ayuntamiento de Torrevieja va a volver a autorizar la ocupación de tramos completos de calle y cierre al tráfico con terrazas por parte de establecimientos de hostelería de cara a la temporada alta. El pasado verano el municipio autorizó varios cortes de calle en el centro de la ciudad. Los más llamativos fueron los de la calle Zoa en la plaza de Oriente, por parte de un establecimiento que ya ocupa parte del espacio público de la propia plaza con sillas y mesas -lo que impide el acceso directo al aparcamiento subterráneo y ha provocado quejas vecinales- o el que cortó un tramo de la calle Bazán en la plaza de la Constitución, entre otros.

El concejal de Ocupación de Vía Pública, Federico Alarcón, junto a la concejal de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martínez, se han reunido con el presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca (AEHTC), Joaquín Guillamó, con el objetivo de retomar la iniciativa que se puso en marcha en la desescalada del pasado año, para el estudio de la viabilidad de cortes de calles para la temporada estival.

"Tras la gran aceptación", dice la nota de prensa del Ayuntamiento, que tuvo el pasado año, la AEHTC les ha propuesto a las concejalías de Hostelería y Ocupación de Vía Pública que los establecimientos hosteleros puedan volver a beneficiarse de esta medida que se aplicó durante la Fase 1 de la desescalada. Ambas concejalías han aceptado la propuesta, facilitando una oficina sita en el Mercado de Abastos “La Plasa”, sita en Plaza Isabel II, a los interesados en la que podrán solicitar este corte de calle y resolver las posibles dudas que les suscite. Desde la concejalía de Ocupación de Vía Pública "se recuerda" que se procederá al estudio de la viabilidad de cada caso, de manera individual, y "se aceptará siempre que cumpla con lo establecido en la Ordenanza Municipal y siempre que no afecte al tráfico ni a los accesos a garajes particulares, entre otras cuestiones, que habrán de ponerse en valor. Las solicitudes deberán ser presentadas a través de los servicios que presta la AEHTC o individuales y presentadas por el interesado".

CIERRES CON INSTALACIONES FIJAS, COCHES DE EMPLEADOS PARA RESERVAR ZONA DE TERRAZA, Y MESAS Y SILLAS SIN DISTANCIA DE SEGURIDAD





La reedición de esta iniciativa llega cuando muchos hosteleros de la ciudad ya han ampliado con sillas y mesas el espacio con el que contaban como terraza antes de la pandemia. En algunos casos, en especial en espacios en lois que los locales pueden utilizar zonas peatonales y paseos, ahora cuentan con el doble de su aforo inicial incluso respetando las normas de distanciamiento -que no siempre se cumplen-. En el actual ejercicio no deben pagar por ocupación de vía pública. Solo dos agentes de la Policía Local están asignados al control de la ocupación de la vía pública de estas actividades privadas y su fiscalización se centra el abono de las tasas de ejercicios anteriores. Las sillas y mesas ocupan ahora amplias zonas del paseo de Juan Aparicio, avenida de los Marineros -en este paseo una terraza cerrada cierra el paso de una calle- Torrevejenses Ausentes, plaza de Waldo Calero, entre otros muchos viales. Las disputas por el espacio exterior son habituales: las sillas y mesas entre locales anexos no cumplen la norma de distanciamiento.





Por ejemplo, el pasado verano el Ayuntamiento denegó cerrar un tramo de la avenida de la Libertad. ¿Cómo ha resuelto las quejas por esa limitación? Ha modificado la zona de aparcamiento, antes limitada a personas con movilidad reducida. Pero ese espacio para aparcar está ahora ocupado por la sillas y mesas. Antes las terrazas de esta zona se ubicaban sobre la acera, dejando un espacio mínimo para el paso de peatones, ahora también pueden doblar el aforo ocupando la zona de aparcamiento. Los locales con más recursos y espacio disponible han aprovechado los últimos meses para realizar reformas en profundidad con estructuras fijas y terrazas cerradas -que difícilmente cumplen el mínimo de ventilación que exige la normativa covid pero sin que el municipio haya actuado-.





Como las apliaciones no están siendo supervisadas por el Ayuntamiento los hosteleros que cuentan con espacios libres suficientes -sin accesos de edificios, por ejemplo- están empleado todas las estrategias disponibles. Por ejemplo, la de ocupar con coches el tramo de vial que después quieren ocupar con terraza.