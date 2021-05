Los vecinos critican que se repare solo parte de la calle de Callosa que se está hundiendo

Los vecinos de la calle San Bruno de Callosa de Segura, en la falda de la sierra, no están nada satisfechos con los trabajos para asegurar esta vía que tenía serio riesgo de derrumbe y que, de hecho, parte de ella se había venido abajo. Los trabajos, que están a punto de finalizar y en los que el Ayuntamiento invierte 215.000 euros, se han centrado en consolidar la calle y apuntalar la terraza para evitar su caída, y en la instalación de una escalera de acceso que también está siendo muy polémica por su elevada pendiente. Este diario ha contactado con varios vecinos de la calle, en la que viven una veintena de familias, y la opinión es unánime respecto a los trabajos: «es un parche».

La principal queja del vecindario es que la obra se centre solo en un tramo de la calle y no se actúe en toda ella por lo que no es una solución global. De hecho, según denuncian los propios vecinos, si bien se ha consolidado la vía en la zona con más riesgo de hundirse, los trabajos se han quedado solo en una parte de la calle y sigue habiendo grietas y posibilidad de filtraciones de agua en los tramos donde no se ha actuado. «Han hecho solo un tramo y tenían que haber hecho toda la calle», critica un vecino de la calle San Bruno. Otro añade que «lo que están haciendo, no es lo que nos dijo el alcalde que se haría». «Donde no se ha actuado, volverán a surgir los problemas que teníamos», lamenta otra vecina de la zona. Estos vecinos también se quejan de que «la barandilla está suelta».

Otra de las quejas del vecindario de la calle San Bruno es lo empinada que ha quedado la nueva escalera de acceso a la calle, donde viven muchas personas mayores a las que les va a ser difícil subir por allí. «La escalera la han hecho ancha, eso está muy bien, pero tiene demasiada pendiente y aquí vive mucha gente mayor, y les a va a costar muchísimo subir por ahí», critica uno de los vecinos. «Esa pendiente da miedo», apostilla otro.

Los trabajos, que se están acometiendo desde hace cuatro meses y que finalizarán en los próximos días, consisten en la consolidación de ese tramo de calle lleno de grietas y socavones para asegurarlo, tras llevar unos ocho años en esa situación que cada vez se había vuelto más peligrosa para los vecinos que viven allí, y la demolición de dos viviendas deshabitadas, ya realizada, lo que ha permitido contar con un espacio abierto y habilitar una nueva escalera de acceso a la vía. Además, el proyecto contempla la construcción de una conducción de pluviales en la parte trasera de la calle para evitar que el agua de la lluvia caiga en cascada desde la sierra y se acumule en la calle, arrastrando enormes piedras, lo que ha dañado aún más el vial y las viviendas. La peligrosidad estriba en que en esta zona las viviendas se estructuran en terrazas, y si la calle San Bruno cede, afectaría a las dos calles de abajo, donde hay otra hilera de viviendas en este humilde barrio de la falda de la sierra callosina.

También se ha reforzado el muro de contención del vial, que se encuentra sobreelevado unos siete metros sobre el nivel de la calle inferior. El Consistorio está llevando a cabo la inversión tras abrirse nuevas grietas y socavones el pasado mes de diciembre, lo que le obligó a iniciar un procedimiento de emergencia dada la gravedad de la situación, y al informe del arquitecto redactor del proyecto de consolidación que advertía del «derrumbe inminente» de la calle, lo que también sostenían los bomberos que actuaron tras caer parte del muro sobre el que se apoyaba la vía sobre una vivienda de la terraza inferior, afortunadamente deshabitada.