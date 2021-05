La CHS propone conceder la mayoría de los caudales de la desalinizadora de Torrevieja al Campo de Cartagena y se los niega a cinco comunidades de regantes de la Vega Baja

La mayor parte del volumen de agua para riego de la planta desalinizadora de Torrevieja irá destinada a la comunidad de regantes del Campo de Cartagena (Murcia), según la nueva propuesta de concesión anual de caudales. Esta zona regable, la más importante de todo el trasvase Tajo-Segura, ha solicitado 70 hectómetros anuales y la resolución le otorga 59,4.

En la provincia de Alicante la CHS ha aceptado, con condiciones, las peticiones de 18 comunidades y ha denegado por “incompatibles” las realizadas por cinco. Todas las rechazadas tienen su superficie regable en la Vega Baja. El organismo de cuenca justifica la negativa en que esas comunidades cuentan con recursos concedidos de aguas regeneradas de depuradora, de menor calidad que las desalizadas pero sin coste. Según el criterio de la Confederación (y no de los regantes), aquellos serían suficientes para resolver el déficit de dotación de los caudales procedentes del trasvase Tajo-Segura, que tienen autorizados pero no llegan. Las comunidades a las que se les niega el agua desalinizada son Margen Derecha de Pilar de la Horadada, Santo Domingo, La Dehesa de Orihuela, Campo de Salinas en San Miguel de Salinas y la Comunidad de Regantes de San Miguel con más de 7.000 hectáreas de riego y miles de comuneros.

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) abrió en junio 2020 las plicas presentadas de proyectos para la concesión de un volumen máximo anual de 80 hm3 de aguas desaladas procedentes de la planta desalinizadora de agua de mar de Torrevieja, operada por Aguas de las Cuencas Mediterráneas, en función de lo que recoge el Plan Hidrológico de la demarcación del Segura. Se presentaron 67 solicitudes, de las que 10 fueron excluidos porque además de incluir superficies si afectadas por el Trasvase incorporaban otras ubicadas fuera de esos perímetros, y no cumplirían por tanto con la condición establecida en el anuncio de competencia de proyectos de ser zonas regables del Trasvase Tajo-Segura.

Las 57 comunidades de regantes del SCRATS que presentaron solicitudes han reclamado 167 hectómetros de agua desalinizada. Más del doble de los que puede producir ahora la planta de Torrevieja.

El volumen total solicitado en el conjunto de las 57 peticiones asciende a 167,01 hm3/año, algo más del doble de que ahora resulta susceptible de ser concedido, incluida la producción de la futura ampliación de la desalinizadora, aunque cinco de ellas han sido finalmente desestimadas.

La CHS proponía además en las bases de esta concesión a las comunidades la posibilidad de renunciar a la explotación de aguas subterráneas a través de pozos que tienen concedidas a cambio de ser compensados con más caudales desalinizados. Una estrategia que buscaba reducir la sobreexplotación y contaminación de estos acuíferos y su impacto ambiental. Pero ninguno de los proyectos presentados ha renunciado a esos caudales. Los caudales cuya concesión se está tramitando ahora, corresponderán a los producidos con destino a regadío en la planta actual -40 hectómetros- y a los susceptibles de ser generados una vez que las instalaciones sean ampliadas: hasta 40 más.

La planta desalinizadora de Torrevieja dispone en la actualidad de una capacidad máxima de producción de 80 hectómetros al año, de los que 40 lo son para uso de regadío y los otros restantes 40 para uso de abastecimiento urbano. La instalación fue concebida en 2005 para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura y comenzó a producir en 2013 tras 300 millones de inversión. En estos momentos se ha adjudicado y se está redactando el proyecto de ampliación que le permitirá llegar a los 120 hectómetros al año.

La redotación de zonas regables del trasvase Tajo Segura con aguas desalinizadas está avalada por los datos y el plan hidrológico de cuenca vigente. Estos regadíos soportan una situación de infradotación o falta de garantía, derivada de los menores volúmenes que realmente vienen recibiéndose del Trasvase Tajo Segura, con respecto a los previstos en la normativa reguladora del trasvase y en las asignaciones del vigente plan hidrológico 2015/21. Una situación de falta de garantía que está ocasionada porque ante unas previsiones de transferencia de 400 hectómetros al año en destino en la normativa del trasvase Tajo-Segura, únicamente se han recibido 205 de media en el periodo 1980/2011, con un remanente sin atender de 195 hectómetros al año, si bien los empresarios agrícolas mantienen que es todavía mayor.

MÁS DE QUINCE MIL HECTÁREAS CON CONEXIÓN DIRECTA A LA DESALINIZADORA

Aunque se dice que ninguna comunidad de regantes de la provincia tiene conexión directa a la desalinizadora, no es cierto. Más de la mitad de la superficie destinada a riego del Tajo-Segura en la Vega Baja cuenta con conexión directa con la planta desalinizadora -en torno a 15.000 hectáreas- a través de los canales del postrasvase del campo de Cartagena y La Pedrera. Son todas las situadas en la margen derecha del Segura, desde Guardamar a Rojales, pasando por Los Montesinos, Jacarilla, Hurchillo, Orihuela Costa, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada. No cuentan, eso sí, con esta infraestructura de canalizaciones otras 15.000 hectáreas ubicadas en la Margen Izquierda -La Murada, Benferri y Albatera-, ni las 29.000 de Riegos de Levante en Elche y Crevillent. Pero la práctica totalidad de las comunidades que carecen de esa conexión han solicitado caudales y han sido concedidos, la mayoría con condiciones.

El informe de la CH también hace referencia a este problema de infraestructuras. La resolución de la Confederación recuerda que “dicha circunstancia no constituye por sí misma un obstáculo que haga inviable esas solicitudes, al encontrarse expresamente prevista en las disposiciones normativas del plan la posibilidad de suministrar el agua a las zonas regables mediante permuta con otro recurso”. Es decir, a falta de las conexiones en proyecto, si por la infraestructura del postrasvase discurren recursos propios de la cuenca o del Tajo se pueden permutar por los de la desalinizadora.

RELACIÓN DE SOLICITUDES Y AGUA DESALINIZADA CONCEDIDA

Nombre de la Comunidad Superficie Regable en hectáreas Solicitada /al año Autorizada al año

Campo de Cartagena 32.800 hectáreas 70 hectómetos 54,9 hectómetros

Murada Norte 1.600 hectáreas 1,5 hectómetros 944.000 metros cúbicos

Lo Marqués (La Matanza) 156 92.000 metros cúbicos 92.000 metros cúbicos

Las Majadas (Orihuela) 207 350.000 metros cúbicos 350.000 metros cúbicos

El Mojón (Orihuela) 207 300.000 metros cúbicos 300.000 metros cúbicos

C.R.Margen derecha Pilar de la Horadada 2.088 1,2 hectómetros solicitados 0 compatibles

Riego de Levante Margen Izquierda

(Elche-Crevillent) 20.137 5,1 hectómetros cúbicos 5,1 compatibles

El Carmen (Albatera) 155 112.000 metros cúbicos 112.000 metros cúbicos

Rio Nacimiento (Orihuela Costa) 500 441.000 metros cúbicos 61.000 metros cúbicos

Perpetuo Socorro (Benferri) 668 330.000 metros cúbicos 330.000 compatibles

La estafeta (Orihuela- Torremendo 44 1.000 metros cúbicos 1.000 compatibles

Santo Domingo (Los Montesinos-Orihuela) 1.813 700.00 metros cúbicos 0 compatibles

C.R. Jacarilla 802 150.000 metros cúbicos 150.000 compatibles

C.R. Albatera 2.927 1,5 hectómetros 1,5 compatibles

C.R. Las Cuevas (Benferri) 578 400.000 metros cúbicos 400.000 compatibles

C.R. La Baronesa (La Matanza-Orihuela) 304 254.000 metros cúbicos 254.000 compatibles

C.R. Lo Reche (Albatera-La Murada) 398 1,7 hectómetros 718.000 compatibles

C.R. Hermanos Martínez (La Murada) 158 100.000 metros cúbicos 100.000 metros cúbicos

C.R. José Soto (Crevillent) 70.000 32.000 metros cúbicos 32.000

C.R. San Miguel 1.539 150.000 0

C.R. Las Cañadas (San Miguel) 120 30.000 30.000

C.R. Riegos de Levante Margen Derecha

(Guardamar/Rojales) 3.992 10.000 metros cúbicos 10.000

C. R. Agrícola villamartín (Orihuela COSTA) 88 21.000 11.000

C.R. Lo Belmonte ( La Murada-Albatera) 180 213.000 213.000

C.R. San Onofre y Torremendo 1.366 2,4 hectómetros cúbicos 0 compatibles

C.R. Regantes Campo de Salinas 1.691 500.000 metros cúbicos 0 compatibles

C.R. Barranco de Hurchillo 190 50.000 50. 000