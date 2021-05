El Síndic urge al Consell a agilizar las ayudas de la DANA para los agricultores

La Sindicatura ha actuado de oficio en este caso después de constatar por un artículo publicado en INFORMACIÓN a principios del pasado mes de enero que las ayudas correspondientes a paliar los daños en las explotaciones agrícolas siguen sin resolverse más de un año y medio después de que se produjera el catastrófico episodio de gota fría que afectó al Bajo Segura y los siete meses de que se cerrara el plazo de presentación de solicitudes por los afectados.

Fue en marzo de 2020 cuando la Generalitat, a través de Agricultura, publicó el decreto que regulaba las bases para la entrega de ayudas para contribuir a resarcir tanto los daños en infraestructuras como la capacidad productiva de los cultivos. Ese decreto precisó ser modificado y se volvió a publicar en junio, con un plazo de dos meses adicionales para la presentación de solicitudes que siguen sin ser resueltas», y sin que la mayoría de afectados hayan recibido un euro. La queja del propio defensor del pueblo de la Comunidad resalta que del análisis de la página web informativa que la Generalitat creó para informar sobre las diferentes ayudas convocadas para paliar los efectos provocados por la DANA de septiembre de 2019, se aprecia que «en efecto, en la misma y respecto de las ayudas a la agricultura «se informaba que el estado de la convocatoria era abierto, sin hacerse referencia (como sí ocurre respecto de otras ayudas), a la resolución dictada. El Síndic acordó días después de la publicación en este diario la apertura de la presente queja de oficio, con el objetivo desconocer cuáles eran las causas por las que, transcurrido el largo periodo de tiempo desde la convocatoria de unas ayudas que presentan el carácter de urgentes y que se someten a un procedimiento de concesión directa, no se había producido la resolución. La Generalitat ha respondido que 74,3% de las solicitudes presentadas físicamente se registraron en las dos últimas semanas de julio y el último día del plazo. El 83,8% de las solicitudes telemáticas se presentaron las dos últimas semanas de finalización del plazo y, de estas, el 73,9% la última semana. Hasta el 9 de septiembre no fue posible integrar las solicitudes telemáticas en el programa informático de gestión de los expediente, por razones técnicas. La Generalitat asegura que dos terceras partes de los expedientes deberán «ser subsanados por presentar deficiencias y no fue hasta la primera semana de febrero de 2021 cuando « han empezado a generarse los oficios de subsanación, con una fuerte readaptación del programa a causa de la gran cantidad de casuística de errores que «nos hemos encontrado en las solicitudes y en la documentación presentada, que incluye informes periciales y documentación de mantenimiento de terceros, que se han revisado minuciosamente».

Frustración entre los que siguen esperando la ayuda

El Síndic, Ángel Luna, señala en la resolución que si la aprobación de las ayudas «no viene acompañada» del diseño de procedimientos eficaces, aptos para resolver y abonarlas «en un tiempo adecuado», en un plazo razonable, su capacidad para resolver los problemas «por las que se crean es limitada y generan en los afectados una sensación de frustración, que se añade a los problemas que ya padecen por los daños sufridos».