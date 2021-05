Un convenio con la CHS acabará con las multas a los municipios por limpiar el río

Los ayuntamientos de la Vega Baja no tendrán que esperar un largo tiempo, como hasta ahora, para recibir la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para limpiar el río Segura en los tramos donde tienen competencia -los urbanos- ni se expondrán más a las multas que este organismo ha ido imponiendo a los consistorios cada vez que actuaban en el Segura sin esperar ese permiso, que a veces ni llegaba. El convenio firmado entre la CHS, por parte de su presidente Mario Urrea, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), representada por el eldense Rubén Alfaro, agilizará los trámites burocráticos a la hora de que los municipios soliciten permiso para limpiar los tramos urbanos del río y bastará una simple comunicación al organismo de cuenca, lo que pone fin a los tediosos trámites administrativos. A su vez, la CHS se compromete a informar de manera inmediata a un determinado ayuntamiento cuando actúe para podar o limpiar el río en su término municipal. «Es un acuerdo casi histórico», señaló Rubén Alfaro, presidente de la FVMP, por lo inhabitual de un convenio entre una confederación hidrográfica y una federación autonómica de municipios. De hecho, la FVMP quiere firmar un acuerdo similar en el Júcar, que no consigue.

El acto protocolario de la firma del convenio entre la CHS y la FVMP se celebró en la biblioteca Fernando de Loazes de Orihuela (donde se custodia el Archivo Histórico) y contó con la presencia del presidente de la Generalitat Ximo Puig, que antes tuvo tiempo de conocer la nueva oficina del Plan Vega Renhace ubicada en el Prop de la capital comarcal. Puig señaló que el convenio «abre un nuevo espacio de coordinación, de cooperación y de acuerdo entre la CHS y los municipios de la Vega Baja y es importante que administraciones trabajemos juntas». A la firma acudieron alcaldes de la comarca que también firmaron el convenio.

El acuerdo, que es un protocolo general de actuación, también pretende la coordinación en actividades relacionadas con el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y las acciones de carácter preventivo en el dominio público hidráulico. También servirá de protocolo para actuaciones de emergencia que haya que hacer en el río. «La Vega Baja se ha convertido en un objetivo prioritario para la Confederación», señaló el presidente de la CHS, Mario Urrea, quien dijo haber atendido una demanda prioritaria de la comarca como era el mantenimiento del Segura y sus acequias «de manera ordinaria y continuada», tras la histórica dejadez en el mantenimiento de la parte final del río por parte del organismo que ahora dirige.

Vega Renhace

El Plan Vega Renhace, de la Generalitat, tiene previstas 28 actuaciones, algunas de ellas infraestructuras importantes para la mejora del río y para hacer más resiliente a la comarca. Sin embargo, obras no se han iniciado ninguna año y medio después de la DANA. El proyecto cumplido es el de los planes de emergencia, pero el desarrollo del plan va a paso de tortuga. El director de la oficina Vega Renhace, el comisionado Antonio Alonso, quiso ayer defender su actuación y la del grupo de expertos que lo acompañan. «A los que dudan de este proyecto decirles que se están haciendo cosas» y citó el apoyo a la estación intermodal de San Isidro o el centro agroalimentario.

El presidente de la Generalitat, a preguntas de este diario, señaló que lo fundamental era la atención a las personas afectadas por la DANA y que el Consell había pagado ya 21 millones de euros (faltan las de los agricultores por abonar) y «nos hubiera gustado ir más aprisa». En este sentido, Puig anunció que la próxima semana presentará ante el Ministerio de Transición Ecológica un conjunto de proyectos incluidos en el Vega Renhace con el fin de que concurran a financiación europea. Y adelantó que en junio o julio se presentará la hoja de ruta para la CV-95.

Reclaman a Bravo más medios para el juzgado de Torrevieja

En el marco del «aterrizaje» de miembros del Consell a distintas municipios de la comarca la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, recaló en el Palacio de Justicia de Torrevieja. La juez decana Juana López reclamó a la Generalitat una cámara de Gesell donde poder celebrar los interrogatorios a menores de edad víctimas de delitos sexuales o casos de maltrato; y mayor formación del personal que se incorpora a la tarea judicial. Además, aunque no es competencia de la Generalitat, sino del Gobierno, pidió recuperar el juzgado de Instrucción Número 5 que fue transformado en el de Primera Instancia Número 5.

Bascuñana añade «consideraciones» al firmar

El alcalde oriolano rubrica el acuerdo pero añade, por escrito, que la CHS impida la llegada de suciedad

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, protagonizó un hecho insólito cuando, tras firmar como el resto de alcaldes el convenio de la CHS con la FVMP, dio la vuelta al papel para escribir unas líneas como «anexo» dado que «he tenido que añadir unas consideraciones que no venían reflejadas en el documento en sí porque no habíamos tenido acceso a él previamente». Así, Bascuñana explicó que las líneas que añadió son el «reflejar la responsabilidad de la CHS a la hora de la limpieza del cauce del río en su tramo urbano en cuanto a los lodos y antes de llegar a su tramo urbano, con elementos barrera que impidan que la suciedad se deposite en el tramo urbano y sea responsabilidad del Ayuntamiento el limpiarlo». Salvando estas consideraciones, el regidor añadió que el convenio refleja una colaboración y coordinación «que siempre es positivo». El regidor oriolano. por otro lado, pidió al Consell «soluciones inmediatas» a los problemas que sufre la ciudad tras la DANA y lamentó el retraso de los proyectos del PlanVega Renhace. Bascuñana criticó que el presidente de la Generalitat no le reciba, junto al alcalde de Torrevieja, como solicitaron hace 6 seis meses, para presentarle el proyecto de tren a la costa.