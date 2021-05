Vecinos por el Pilar de la Horadada acusa al alcalde de usar a una ONG para atacar a la oposición

El partido, que cuenta con un edil en el Ayuntamiento explica que Mercedes González Mosquera realizó gestiones para la organización del mercadillo solidario hasta recibir la negativa definitiva por parte del Ayuntamiento. Se le llegó a pedir seguridad privada para poder realizar el mercadillo al tiempo que "se realizaban actividades similares si exigir dicho requisito". También indican que Mercedes González ha causado baja como voluntaria de Aztívate en fecha posterior a las gestiones realizadas para la organización del mercadillo solidario, con lo que el argumento de que dicha persona se “hizo pasar por representante de la ONG” es, como mínimo calumnioso".

El mismo grupo considera que entiende que el gobierno local se haya sentido "molesto" al conocerse que se han permitido mercadillos similares en distintos puntos del municipio "sin las exigencias que se le planteaban a esta ONG". Para la formación de izquierdas es una "pena que el Alcalde José María Pérez Sánchez haya llegado a la política para esto, y dedique tiempo y recursos que son de todos para solventar inquinas personales y además aprovecharlo para poner en entre dicho al adversario político, una actitud cuando menos reprobable" y considera que "Jose María Pérez Sánchez llame a capítulo al concejal o concejales responsables de las falsedades publicadas y a pedir una disculpa formal tanto a González, que no ostenta cargo público alguno, como a Vecinos por el Pilar sabiendo; no obstante, que el daño ya está hecho". González figuraba en segunda posición en la candidatura de esta formación a la muincipales de 2019. Vecinos por el Pilar ha expresado su "ánimo, cariño y fuerza a Mercedes, decirle que no está sola, y que las presiones políticas de malos gestores, no le hagan dejar de luchar y ayudar a los más necesitados y débiles de la sociedad".