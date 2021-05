Los funcionarios del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada no quieren que se acabe el teletrabajo

La anhelada vuelta a la normalidad no va a ser fácil para todo el mundo. Que se lo digan a los funcionarios del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. A partir de este lunes, todos los empleados municipales deben incorporarse a su puesto de trabajo de manera presencial. El alcalde José María Pérez (PP) firmó un decreto el jueves en este sentido. Sin embargo, los sindicatos UGT, CSIF y SEP, mayoritarios en la junta de personal de este ayuntamiento, han interpuesto un recurso contra el decreto con el argumento de que "se ha incumplido lo previsto en el Real Decreto- ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia". Los sindicatos extrapolan la normativa estatal al ámbito local y creen que antes de dar por finalizada la modalidad de teletrabajo habría que regularla en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Además, mantienen que no pueden conciliar la vida laboral con la familiar porque "no se llevarán a cabo actividades como aula matinal o la escuela de verano. También indican que no ha habido negociación previa "con los sindicatos", antes de que el alcalde decidiera la vuelta a la normalidad presencial y aseguran que no se ha convocado el Comité de Seguridad y Salud para hacer balance de la situación actual. Y sobre todo argumentan que los trabajadores aún no están vacunados -algo que, por otra parte, comparten con la mayor parte de la población activa menor de 60 años en España-. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada cuenta con 400 trabajadores. Aunque no todos estaban teletrabajando. Policía Local y áreas como Deportes y otros servicios públicos municipales que requerían presencialidad no han dejado de realizar sus funciones durante toda la pandemia.

Además, en el recurso, también se quejan de haber sido avisados "con menos de un día laboral de sus condiciones de trabajo", y que el Ayuntamiento no ha mostrado interés en aprobar un reglamento que regule el trabajo a distancia. Entienden los trabajadores que podrían servirse de la regulación autonómica existente para acogerse de manera temporal a esta modalidad de trabajo desde casa, porque es un derecho previsto en el estatuto de los trabajadores.

Por su parte, fuentes del equipo de gobierno consultadas por INFORMACIÓN, subrayan que en las reuniones de la Mesa General de Negociación del pasado 31 de marzo, y del Comité de Seguridad y Salud del 20 de abril, ya se informó del "inminente fin del teletrabajo, y de que los sindicatos y el Ayuntamiento están trabajando desde marzo en la elaboración de un nuevo reglamento que regule el trabajo no presencial, como así consta en las actas de las reuniones celebradas.

Por otro lado, el teletrabajo, según mantiene el gobierno local "no sirve para conciliar la vida laboral y familiar. Porque es imposible teletrabajar con los niños en casa". Además, en la Región de Murcia, "la asistencia en Infantil y Primaria ya es todos los días presencial, por lo que todos los escolares están en clase. Si algún empleado necesitara conciliación, puede solicitarla con reducción de jornada, de acuerdo a la legislación vigente". Muchos empleados municipales proceden de zonas murcianas limítrofes a Pilar de la Horadada o tienen escolarizados a sus hijos en San Pedro del Pinatar (Murcia). Estos funcionarios habían solicitado un día a la semana de teletrabajo como conciliación porque hasta el 6 de mayo había una jornada entre semana sin clase presencial.

El equipo de gobierno aclara que se producen numerosas incidencias por el mal uso que hacen los empleados del sistema de fichaje en el teletrabajo, dice "que hay que ir retomando la normalidad y todos los servicios deben funcionar al máximo rendimiento"

Las mismas fuentes indican que todas las dependencias del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, y "todos y cada uno de los puestos de trabajo, se encuentran perfectamente acondicionados y dotados con las medidas de seguridad y de prevención que determinan las autoridades sanitarias, y los protocolos vigentes". Todos con mamparas de separación, pantallas protectoras, aforos limitados, entre otros elementos. La incidencia del coronavirus se sitúa en tres casos activos la semana pasada en Pilar de la Horadada, y la incidencia acumulada en el departamento de salud de Torrevieja está en 28 casos por cada cien mil habitantes.

También se encuentra en fase de implantación el sistema de control de fichajes de los empleados municipales, y se han detectado numerosas incidencias relacionadas con el mal uso que hacen algunos empleados. Por lo que no existen aún mecanismos para controlar de una manera eficaz el teletrabajo.

El equipo de Gobierno "está convencido de que la modalidad de prestación de servicios del personal a distancia funciona en puestos concretos, pero en estos momentos no es imprescindible mantenerla, y se reanudará en cuando se consiga regularla de una manera eficaz". Para las mismas fuentes "se ha puesto fin al estado de alarma, hay que ir retomando la normalidad, y esperamos un creciente aumento de la población, por lo que tenemos que tener funcionando todos los servicios al máximo rendimiento".