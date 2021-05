La Confederación expedienta al Ayuntamiento de Orihuela por desecar sin permiso el río Nacimiento

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto un expediente informativo de investigación de las obras con las que el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela ha desecado el tramo final del río Nacimiento en la Dehesa de Campoamor, según confirmó ayer un portavoz de la entidad de gestión de la cuenca. Las mismas fuentes indicaron que del expediente, en función de las comprobaciones que se realicen, podría derivar en un expediente de infracción. La concejalía dirigida por Ángel Noguera (Cs) aseguró que contaba con permiso expreso de la CHS para actuar. Pero no es cierto. El sábado, cuando la Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (AVOCA) alertó de lo que estaba ocurriendo la Concejalía de Infraestructuras llamó a la Comisaría de Aguas de la CHS para «pedir permiso para las obras». La CHS indicó en ese momento que las autorizaciones se dan por escrito y tras un proceso previo de análisis de una memoria o proyecto de los trabajos.

Las obras se han realizado en el cauce de dominio público competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). En su confluencia con la playa está bajo responsabilidad del servicio provincial de Costas. El Ayuntamiento, según Noguera, tenía previsto encauzar las aportaciones de agua que se mantienen en el tramo final del río Nacimiento para evacuarlas hasta el mar. Pero las máquinas no podían avanzar por la inundación de la zona. Lo que comenzó a hacer Infraestructuras desde el pasado viernes es levantar dos diques de tierra en ambos márgenes de la rambla y ubicar un bombeo con una cuba para desecarlo y que los vehículos puedan entrar para realizar ese canal, que no contempla hormigonado, solo la realización de la zanja a cielo abierto. Las prisas del área de Infraestructuras, según fuentes consultadas por INFORMACIÓN, tenían otro origen. El domingo se realizaba una prueba deportiva de triatlón con colaboración del Ayuntamiento oriolano y se pusieron medios para que el agua no llegara hasta la desembocadura. Algo que, por otra parte, también ha afectado al dominio público del cauce y la playa en el que tienen competencia Costas.

Todas estas actuaciones se han hecho sin conocimiento del área de Medio Ambiente que dirige Dámaso Aparicio (PP). Concejalía que es la que suele intervenir en cauces con permiso previo de la CHS. La alteración del régimen hídrico del cauce se realiza pese que los grupos ecologistas como Amigos de los Humedales y Amigos de Sierra Escalona están reclamando que se proteja, se aborde su renaturalización y se recupere la antigua albufera. Algo en lo que coincide el área de Medio Ambiente, una vez que Costas ha descartado por completo recuperar el tramo del paseo litoral y la calle Adelfas, arrasada por la gota fría de septiembre de 2019.

Las prisas de Infraestructuras por desecar la zona aledaña a la playa estaban motivadas por la realización de una prueba deportiva el domingo

Desde la DANA el río, normalmente seco, ha recuperado una aportación constante de agua en algunos tramos. Es el caso de la zona comprendida entre la N-332 y la desembocadura de la playa de La Glea. En este punto, cerca del espectacular puente de La Glea, han aflorado varios veneros por la sobrecarga de los acuíferos y la recuperación del nivel freático. Algo que ha permitido recuperar parcialmente y de forma temporal la antigua albufera de la Glea. Antes de la urbanización de esta zona en la playa de la Glea y la Dehesa de Campoamor en los sesenta y setenta existía un cordón dunar que retenía los aportes de agua junto a la playa y conformaba una albufera como zona húmeda.

Este episodio de intervención municipal en el cauce se ha producido al mismo tiempo que la CHS ha firmado un protocolo con los municipios en el ámbito de cuenca para regular las intervenciones de limpieza en dominio público. Un acuerdo que se firmó en un acto al que asistió el presidente de la Generalitat, los responsables de la CHS y de varios ayuntamientos en Orihuela. El acuerdo fue rubricado también por el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana.