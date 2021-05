La Confederación expedienta a Orihuela por desecar sin permiso el río Nacimiento

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha abierto un expediente informativo de investigación de las obras con las que el área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela ha desecado el tramo final del río Nacimiento en la Dehesa de Campoamor, según confirmó ayer un portavoz de la entidad de gestión de la cuenca. Las mismas fuentes indicaron que del expediente, en función de las comprobaciones que se realicen, podría derivar en un expediente de infracción. La concejalía dirigida por Ángel Noguera (Cs) aseguró que contaba con permiso expreso de la CHS para actuar. Pero no es cierto. El sábado, cuando la Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (AVOCA) alertó de lo que estaba ocurriendo la Concejalía de Infraestructuras llamó a la Comisaría de Aguas de la CHS para «pedir permiso para las obras». La CHS indicó en ese momento que las autorizaciones se dan por escrito y tras un proceso previo de análisis de una memoria o proyecto de los trabajos. Las obras se han realizado en el cauce de dominio público competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). En su confluencia con la playa está bajo responsabilidad del servicio provincial de Costas. El Ayuntamiento, según Noguera, tenía previsto encauzar las aportaciones de agua que se mantienen en el tramo final del río Nacimiento para evacuarlas hasta el mar. Pero las máquinas no podían avanzar por la inundación de la zona. Lo que comenzó a hacer Infraestructuras desde el pasado viernes es levantar dos diques de tierra en ambos márgenes de la rambla y ubicar un bombeo con una cuba para realizar la desecación y que los vehículos puedan entrar para realizar ese canal, que no contempla obra, solo la realización de la zanja.