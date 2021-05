Los hoteles de la Vega Baja reabren a finales de mayo

La mayor parte de la planta hotelera de la Vega Baja tiene previsto reabrir sus puertas entre finales de este mes de mayo y principios de junio. Algunos de los principales hoteles de la comarca permanecen cerrado desde hace casi nueve meses y ahora, tras la eliminación del cierre perimetral a nivel nacional, estos hoteles ponen todas sus esperanzas en el visitante nacional, a la espera de que mejore la situación para la movilidad de los ciudadanos centroeuropeos y británicos. Lo habitual en el sur de la provincia, antes de la crisis sanitaria, era que esta actividad económica se mantuviera también sin problemas a lo largo de todo el año. La reducida oferta hotelera en proporción al número de visitantes que suma esta zona litoral favorecía su apertura todo el año sin depender de la estacionalidad en temporada alta. Los hoteles del Bajo Segura se reengancharon a los programas de estancia de mayores del Imserso hace solo unos años.

Las reaperturas más importantes se van a producir en dos grandes hoteles de la cadena Poseidón: El Playas de Torrevieja y el Playas de Guardamar. Dos establecimientos de tres estrellas, especializados en el turismo nacional familiar, que suman más de cuatrocientas habitaciones junto al mar. Son los de mayor capacidad de alojamiento de los dos municipios turísticos y tienen confirmada su apertura en la última semana de mayo -entre el día 26 y el 28-.

Otro hotel de referencia en el litoral de la Vega Baja es La Zenia Servigroup cuya reaperturá en Orihuela Costa será el 1 de junio. Sin embargo otras puestas en marcha todavía no están definidas todavía, caso del céntrico Hotel Fontana en Torrevieja, que todavía no ha anunciado fecha de reapertura, mientras que el único alojamiento de cinco estrellas del Bajo Segura, la Finca Golf Resort, muy ligado a la actividad deportiva y al turismo escandinavo y centroeuropeo, da por seguro que no podrá reiniciar su andadura de nuevo hasta el mes de julio.

La gerencia de estos hoteles matiza que también va a depender de las restricciones puesto que junto a la clientela familiar nacional su clientela se nutre del turismo centroeuropeo, que acude a los campos de golf . Muy pocos trabajan el mercado británico.

Habitaciones

Algunos establecimientos han mantenido su oferta casi sin interrupción pese a todas las restricciones, incluido la durísima fase de la tercera ola. Ha sido el caso de Doña Monse y Hotel Madrid en Torrevieja o La Laguna Spa en Rojales. La Vega Baja contaba a principios de 2020 con una oferta compuesta por 37 hoteles. Casi cinco mil plazas y 2.480 habitaciones. Un hotel de cinco estrellas, siete de cuatro y trece de tres, pero sufre una enorme competencia con el sector del alojamiento de viviendas turísticas, tanto las reguladas -con un crecimiento exponencial en los últimos años hasta la crisis sanitaria para poder entrar en el circuito de plataformas de internet-; como la irregular y que elude el control fiscal.