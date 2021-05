El Ayuntamiento de Orihuela pide mantener las terapias en el Centro de Atención Temprana

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Orihuela ha solicitado al Consell autorización para poder seguir prestando el apoyo y las terapias necesarias a los 78 niños y niñas del municipio que las reciben en el Centro de Atención Temprana (CAT), con cargo a los fondos municipales. La edil Almudena Baldó expresó su "total apoyo" a las familias afectadas por la entrada en vigor del nuevo protocolo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que obliga a dar de alta en los centros escolares a aquellos menores que asiste el CAT.

“Confío en que la respuesta sea positiva, y entiendo que así será. Es mi deber estar al lado de las familias cuya preocupación me están expresando desde que comenzaron a conocer que sus hijos tenían que dejar el centro. El Ayuntamiento de Orihuela trabaja para evitar a toda costa que los niños dejen de recibir la terapia que reciben en el Centro de Atención Temprana”, indicó Baldó, quien explicó que se trata de un protocolo que fue remitido al Ayuntamiento en noviembre pero que no se ha aplicado, hasta ahora, por varias razones. "Primero, se decidió esperar a final de curso para que no hubiera una interrupción drástica de los tratamientos; segundo, había que coordinarse previamente con los equipos técnicos de Educación y el CAT con respecto a los expedientes de los niños y niñas afectadas; y tercero, esto es ya una opinión personal, entiendo que los padres se sientan abrumados, con respecto a lo que supone para sus hijos tener que abandonar el CAT y créanme, para los profesionales del centro también está siendo muy difícil hacer frente a esta situación, pues los objetivos a alcanzar para cada niño se han visto interrumpidos”, explicó la edil.

Almudena Baldó se reunirá este jueves con los padres de los niños afectados, que en el caso de Orihuela son 78 entre los que se encuentran los niños que se tienen que ir por altas como aquellos a los que hay que dar como a los que hay que reducir sesiones.