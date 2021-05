El exedil David Costa acepta 6 meses de cárcel por amañar el contrato de la Ciudad Deportiva

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, deja acreditado que el Ayuntamiento, a petición del entonces edil de Contratación, entre 2010 y 2011, gastó 94.400 euros en la redacción de un proyecto para las obras de la primera fase de la Ciudad Deportiva, que iba a financiarse con cargo al Plan Confianza de la Generalitat, pese a existir un informe previo de la arquitecta municipal que alertaba de que el suelo no era urbanizable ni estaba preparado para desarrollar el plan parcial que lo debía convertir en uso deportivo, por lo que no era factible. Pese a ello, Costa siguió adelante con el procedimiento para el que invitó a tres empresas (una rechazó la invitación y otra no presentó oferta), por lo que la restante se llevó el contrato.

Con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, David Costa evita una condena mayor y el ingreso en prisión puesto que también se acuerda la suspensión de las penas privativas de libertad a cambio de que no cometa ningún delito durante los dos próximos años. El tribunal también condena, tras ese acuerdo, a tres meses de cárcel al empresario beneficiado por el contrato para la construcción de la Ciudad Deportiva, el administrador de Inpromon (se enfrentaba a más de 3 años de cárcel), como cooperador necesario. A la hora de establecer las penas, el juzgado ha tenido en cuenta las dilaciones indebidas, puesto que hablamos de un contrato que se inició en 2010 y la denuncia que ha derivado en la condena es de hace casi una década. Ambos también han recibido una rebaja de la pena al aceptarse la atenuante de reparación del daño, puesto que consignaron el pasado 6 de mayo los 12.000 euros que, de manera conjunta y solidaria, han sido condenados a pagar como indemnización al Ayuntamiento de Orihuela por la responsabilidad civil.

La sentencia señala que David Costa impulsó la contratación del proyecto de construcción de la Ciudad Deportiva mediante un procedimiento negociado con publicidad mientras que los terrenos previstos para el polideportivo eran inviables. Ocurrió en 2010, cuando el entonces edil invitó a participar a tres empresas, una de ellas Inpromon SL, la que se hizo con la adjudicación. La magistrada considera que esa adjudicación nunca debió hacerse debido a que existían informes de los técnicos en contra que lo impedían, como los que indicaban que esos terrenos no habían sido todavía convertidos de suelo no urbanizable a parcela para equipamiento deportivo y que había que esperar a la aprobación del Plan Parcial por parte de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo, pero Costa hizo caso omiso. La CHS también había alertado del riesgo de inundabilidad de los terrenos. A pesar de ello, Contratación siguió con el procedimiento y adjudicó la redacción del proyecto, con la firma del contrato y el pago de los 94.400 euros una vez que la empresa presentó la factura. Finalmente, la Generalitat desestimó aprobar el plan urbanístico para ese sector y el proyecto nunca se ejecutó.

La denuncia contra el exedil David Costa y el empresario beneficiado la interpuso la entonces primera teniente de alcalde, y actual delegada del Consell, la socialista Antonia Moreno, tras detectar irregularidades. En el transcurso del procedimiento fue llamado el que fuera alcalde accidental Antonio Zapata para reclamar la responsabilidad civil como representante del Consistorio, gracias a lo cual se ha logrado.