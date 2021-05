El Consell se compromete a estudiar el proyecto del tren entre Orihuela y Torrevieja

La Generalitat se compromete a estudiar la viabilidad y financiación del proyecto de trazado ferroviario que uniría la estación intermodal y del AVE de Orihuela con Torrevieja, avalado por la Universidad de Alicante (UA), y que promueven los alcaldes de ambas ciudades, el oriolano Emilio Bascuñana y el torrevejense Eduardo Dolón, junto a la Diputación de Alicante. Así se lo trasladó este miércoles el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad Arcadi España a ambos regidores y al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, en la reunión telemática que mantuvieron. A la misma asistió el profesor de la UA Armando Ortuño, quien elaboró el estudio presentado en noviembre.

El Consell ha tardado seis largos meses en aceptar la cita que pidieron los alcaldes para presentarle el proyecto y pedir su necesaria financiación. Arcadi España se comprometió a dar una respuesta «en breve» sobre si el gobierno autonómico se «sube al tren», y nunca mejor dicho, de vertebrar la comarca con un trazado ferroviario que uniría el interior y el litoral de la Vega Baja.

Se trata de un proyecto, no lo olvidemos, que se estima entre los 200 y los 270 millones de euros, aunque la inversión podría rebajarse si, como le pidieron los alcaldes al conseller, se aprovechan las futuras obras de la CV-95 para que todo vaya en una plataforma única y el trazado paralelo a esa vía. El estudio de la UA estima, a la baja, un flujo de viajeros de 1,2 millones (la mayoría procedentes o con destino Madrid a través de la parada del AVE en Orihuela), lo que justificaría la inversión. También lo haría la necesidad que hay en la comarca de contar con una infraestructura así dadas las tremendas carencias que tiene la Vega Baja en materia de comunicación tanto por carretera como por tren.

La infraestructura necesita financiación de la Generalitat, pero también contaría con colaboración privada

El principal hándicap del proyecto llamado «Trazado Ferroviario Orihuela-Torrevieja/Orihuela Costa» es su financiación. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, anunció al conseller que la institución provincial estaría dispuesta a subvencionar el anteproyecto, pero la ejecución sería con fondos autonómicos o, incluso, estatales. También privados, como los regidores se encargaron de trasladar a Arcadi España, ya que apuestan por el pago por disponibilidad. Esta fórmula, no muy usada actualmente, consiste en una colaboración público-privada, en la que una administración encomienda las obras a empresas, a las que paga anualmente, y en cuyo canon se incluye el mantenimiento y conservación de esas infraestructuras y su explotación. «Hay empresarios interesados en hacer esta obra», asegura Emilio Bascuñana.

Para minimizar costes, el estudio plantea una vía única y con una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, compartiendo plataforma con la CV-95 con un carril ciclo-peatonal complementario. El proyecto presenta dos alternativas de trazado como son la traza entre los núcleos de las pedanías de Arneva y Hurchillo (el trazado a través del monte de Hurchillo sería soterrado, lo que encarecería el proyecto) y desde la estación de Orihuela con la CV-925 discurriendo entre Correntías y Bigastro. Este último compartiría muchos tramos con la CV-95, lo que lo abarataría, aunque supone mayores expropiaciones que el anterior. La estación Torrevieja/Orihuela Costa se plantea en dos ubicaciones: la entrada por Los Balcones, al lado de la AP-7, o una alternativa que eleva el coste, como es junto al Hospital de Torrevieja, puesto que el trayecto de 1,5 kilómetros desde Los Balcones debe soterrarse y, además, supondría un mayor flujo de tráfico a la localidad salinera. Además, se estudiarían dos estaciones intermedias, la de Bigastro-Jacarilla y la de San Miguel de Salinas. Se establecen un total de 28 servicios diarios entre Orihuela y Torrevieja y viceversa (un tren cada media hora por trayecto).

Bascuñana dijo, tras la reunión, que han pedido al conseller una respuesta sobre la unión del Consell al proyecto «antes del verano» ya que «vertebraría la comarca y generaría riqueza». El alcalde oriolano añadió que «está claro que es viable, que no tiene afección medioambiental, al no atravesar parajes protegidos, y que respeta los núcleos de población», por lo que reclamó «fijar la vista a 50 años y no la miopía de mirar al día de hoy». «Es un proyecto que marcará el futuro de la comarca y no queremos que se eternice», zanjó.