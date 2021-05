Los vecinos se oponen a un chiringuito en Los Jesuitas

Vecinos de la playa de Los Jesuitas de La Torre del Pilar de la Horadada han reclamado al Ayuntamiento que no permita la instalación de un chiringuito en el puntal de la playa, un enclave privilegiado a la playa de La Torre del Pilar. Los vecinos no se explican cómo se ha adjudicado esta concesión cuando la playa está en regresión en los últimos años. Esta zona se vio muy afectada por la DANA de 2019 y la borrasca Gloria. Se ha quedado sin arena y Costas y el Ayuntamiento han optado por reubicar el chiringuito sobre el talud. La mayor parte de residentes en la zona son estacionales, procedentes de Murcia y Orihuela. Muchos han respetado el cierre perimetral y se han encontrado con la instalación ahora. Aseguran que el chiringuito se ubica en zona de tránsito, no de dominio público, por lo que la Generalitat debería comprobar su legalidad y lamentan que la preparación del terreno esté afectando al dominio público.

El equipo de gobierno del PP ha explicado que la ubicación de los chiringuitos está contemplada en el contrato de concesión del dominio público, que se coordina con Costas del Ministerio de Transición Ecológica, como en todos los municipios litorales. Aunque estos chiringuitos estaban adjudicados desde la pasada temporada no llegaron a instalarse por la crisis sanitaria. La instalación, añaden, es provisional y se retira cuando termina la temporada. Solo se ha realizado una disposición de ladrillo -no una solera de hormigón- para poder ubicar el módulo de madera. El chiringuito cumple con la normativa de distancia con respecto al resto de los concesionarios y las viviendas. Los vecinos han iniciado una campaña de recogida de firmas y han pedido entrevistarse con el alcalde José María Pérez.