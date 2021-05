Cambiemos Orihuela desvela que un juzgado ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar a jóvenes que contrató con un programa de empleo

El programa que se lanzó, cofinanciado por Europa y la Generalitat Valenciana con el objeto de emplear a personas jóvenes desempleadas con y sin cualificación, sigue dando de qué hablar debido a que se están realizando estos días los juicios por las demandas realizadas por parte de quienes fueron seleccionados para contratos durante 2018 y 2019 en el Ayuntamiento de Orihuela, como ha explicado Cambiemos. “Nos encontramos con un problema que viene de la pasada legislatura, por una decisión torticera de cómo debía realizarse el cálculo de los salarios, tomando únicamente como base las subvenciones recibidas. Recordemos que por aquel entonces fue Rafael Almagro quien estaba al mando de la Concejalía de Recursos Humanos, que fue sucedido por Luisa Boné, quien continuó la misma lógica de señalar a los y las EMPUJUS y EMCUJUS, en lugar de asumir su responsabilidad heredada y solucionar el dislate para poner fin a la incertidumbre y cumplir con los derechos laborales”, ha criticado la formación municipalista. Bajo el mandato de Rafael Almagro se realizó un cálculo a la baja para estipular los salarios sin que la entidad municipal asumiera parte del compromiso económico. El Ayuntamiento contrató a personal de prácticas y con contratos de obra y servicio con salarios estipulados por debajo de lo contemplado por el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento, además de que no se aclararon las funciones que debían realizar en cada puesto de trabajo, según la denuncia.

A lo anterior se añade que el cálculo inicial, en torno al 60% de lo que establece el Convenio, hubo un error y según la Concejalía de Recursos Humanos, tenían que devolver parte de lo cobrado. De hecho, el Ayuntamiento reclamó a esos trabajadores que reintegraran parte del sueldo percibido al haber cobrado más de lo que, en un principio, se había estipulado. Según el Consistorio, 64 jóvenes de esos programas de empleo habían cobrado hasta 3.000 euros de más en 8 meses y lo alegó a un "error administrativo" y por ello tendrían que devolver el importe que percibieron de más. Algunas de estas reclamaciones se hicieron efectivas y varios empleados del plan EMPUJU y EMCUJU ingresaron en las arcas municipales esas cantidades que les reclamaban, por lo que durante el resto del contrato que les quedaba tuvieron que sobrevivir con solo doscientos euros mensuales, para reequilibrar las cuentas de la partida asignada a ese gasto. "Situación que produjo inseguridad y agravó la situación de precariedad para unas personas que venían de estar en el paro o recién acababan de empezar a trabajar", lamenta Cambiemos. "A la ya de por sí situación de precariedad laboral a la que se enfrentan la mayoría de jóvenes, se sumó una concatenación de malas praxis por parte de la Administración Local, que ha supuesto un ensañamiento hacia estas trabajadoras y trabajadores", añaden desde la formación municipalista.

Sin embargo, una inspección laboral cambió las tornas y desveló que los trabajadores de esos programas de empleo estaban cobrando bastante menos que un trabajador del Ayuntamiento que realizara esas mismas funciones. El Ayuntamiento reembolsó entonces unos 150.000 euros a los 64 trabajadores. No obstante, una veintena de jóvenes llevaron adelante demandas en los juzgados, apoyadas por CC.OO, y son las que ahora les están dando la razón por despido improcedente. Sentencia que ha recurrido el Ayuntamiento, lo que lamentan desde Cambiemos. "El Gobierno Local debería pedir disculpas, no recurrir la sentencia y agilizar los pagos a la gente joven a la que quiso precarizar, cuando lo que deberían hacer es asumir esa mala decisión que conllevó una estafa y una mayor precarización para estas personas. El juzgado les ha dado la razón, no es comprensible que se alargue más esta situación de incertidumbre que además conlleva más gastos para todas las partes”, han lamentado desde Cambiemos Orihuela.