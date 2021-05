Orihuela audita los 150 parques infantiles del municipio

La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela ha auditado los 150 parques infantiles del municipio de Orihuela. El área que dirige Ángel Noguera ha recibido el estudio encargado a AIJU (Asociación de Investigación de la Industria del Juguete Conexas y Afines). Este estudio, que es la primera vez que se realiza, finalizó el 29 de abril de 2021, y fue adjudicado por un importe de 17.242,50 euros con una duración de 12 meses. El mismo recoge una evaluación de seguridad, inspección y certificación de los espacios de juego de los parques infantiles del municipio de Orihuela, centrado fundamentalmente en columpios, muelles, toboganes o revestimiento sintético de baldosas.

Noguera ha adelantado que, en base a estos informes, se está preparando un plan de actuación con la valoración correspondiente para comenzar su adaptación a la normativa en materia de seguridad y con la finalidad de hacerlos más inclusivos. "Se va dar prioridad, sobre todo, al arreglo y mejora de las áreas infantiles que se encuentran en peor estado y con mayores posibilidades de uso por su proximidad a zonas residenciales", ha explicado el concejal.

El Servicio municipal de Parques y Jardines de Orihuela está trabajando, igualmente, en base a la información recabada, en la posible decisión de mantener o no alguno de estos espacios en ubicaciones donde no sirven a su finalidad por no ser anejos a zonas con presencia de viviendas, debido a la falta de desarrollo urbano previsto inicialmente, ha explicado la Concejalía de Infraestructuras. El cálculo del coste total de las reposiciones necesarias servirá a la concejalía para realizar un mapa de los parques en todo el municipio, diseñar un servicio de mantenimiento coordinado y eficaz, y presupuestar adecuadamente tanto las reposiciones como el mantenimiento anualmente de acuerdo con las posibilidades económicas del área.

Además de la mejora de la seguridad de los juegos infantiles en base a este estudio, "durante todo el año se realizan ordinariamente trabajos de mantenimiento de las zonas infantiles y su entorno para evitar el deterioro generalizado", asegura el área de Infraestructuras, consciente de las críticas que recibe el mantenimiento de estas instalaciones en algunas pedanías y en Orihuela Costa. "Se hace especial hincapié en la necesaria colaboración y civismo de la ciudadanía para conservar los parques entre todos ya que es un bien para el disfrute de las familias", señalan desde el Ayuntamiento.