Los padres denuncian que Educación devuelve los planes que no llegan al 25% de valenciano

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, junto a Ampas Vega Baja, ha puesto a disposición de las familias un servicio jurídico para que «puedan defender los derechos y el futuro de sus hijos». Con ello, pretenden facilitar que los padres puedan presentar recursos de alzada ante la Conselleria de Educación contra los planes lingüísticos de sus centros educativos. Las asociaciones de padres y profesores denuncian sentirse «engañadas» por el conseller de Educación, Vicent Marzà, tras comprobar cómo la conselleria que dirige está devolviendo los proyectos lingüísticos en algunos centros de Secundaria que no llegan al mínimo impuesto en la Ley del Plurilingüismo del 25% de asignaturas en valenciano, a pesar de su compromiso de que aceptaría, en las zonas castellanoparlantes como la Vega Baja, acuerdos de consejos escolares con el 17% de enseñanza en valenciano.

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística asegura que el propio programa dispuesto por la Conselleria de Educación para tramitar los proyectos lingüísticos que está presentando cada centro educativo y que conecta a todos los miembros que forman parte del sistema educativo (programa Itaca) no reconoce porcentajes inferiores al 25% de valenciano, que es lo que marca la ley. «No valida y es una trampa que está obligando a muchos centros a los que se les había dicho que se les aprobaría el 17% de valenciano a convocar de nuevo claustros y consejos escolares para cambiar sus planes lingüísticos de centro y adaptarlos al porcentaje a partir del 25% de valenciano, al haberles devuelto el que tenía menos horas», explica el profesor Miguel Ángel Robles, de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. Robles señala que la única razón que se les da es que «al venir los alumnos de Primaria con un porcentaje superior que no se les va a reducir cuando han avanzado hasta ahí», lo que a juicio de las asociaciones de docentes y padres «están entrampando a la gente y engañándolos con eso de que se aceptarían planes a partir del 17% en valenciano», indica. «Sabemos, de todos modos, que eso que dijo el conseller es una arbitrariedad porque no aparece por escrito en ningún lado que se permita rebajar el 25% de valenciano», añade.

Esta plataforma de docentes y Ampas Vega Baja han contratado los servicios jurídicos con un conocido bufete de abogados de Torrevieja que elaborará y tramitará gratuitamente los recursos de los padres ante la administración al considerar que se están vulnerando los derechos de los alumnos y de la propia legislación valenciana. Además de la devolución de los planes lingüísticos de centro con menos del 25% de asignaturas en valenciano, señalan que los recursos también se pueden interponer si detectan irregularidades en la tramitación de los mismos, o porque no se han hecho en tiempo y forma, por tener defectos técnicos o por no haber contado con el quórum necesario por no haber participado la comunidad educativa. «Los equipos directivos no pueden ser cómplices con estos atropellos», señaló Miguel Ángel Robles. La plataforma de docentes se plantea impugnar dichos planes por una presunta «vulneración de los derechos de los niños por una imposición arbitraria y antipedagógica y contraria a la ley, y que ataca la exención del uso de la lengua valenciana que hay en la Vega Baja» y llama al masivo envío de recursos administrativos.

Las protestas de la comunidad educativa de la comarca se producen después de que la Conselleria de Educación retomara sus planes sobre la implantación del Programa de educación plurilingüe e intercultural (Pepli), o Ley de Plurilingüismo, que tuvo que aplazar el año pasado por la crisis sanitaria. El Consell pretende poner en marcha el programa el próximo curso 2021/2022 y, con ello, la polémica ley que establece un mínimo de un 25% de asignaturas impartidas en valenciano, además de entre un 15 y un 25% en inglés en la ESO, Bachiller y Formación Profesional. Los institutos han ido remitiendo el proyecto lingüístico de cada centro, con el porcentaje y enumeración de las asignaturas que se impartirán en valenciano, castellano e inglés y cuya aprobación la propia ley establece que debe hacerla el consejo escolar, aunque la última palabra la tiene la conselleria a la hora de aprobar o no las propuestas de cada centro. El pasado 27 de marzo hubo una masiva protesta en Pilar de la Horadada contra la Ley de Plurilingüismo, con una caravana de más de 400 vehículos. Las asociaciones de padres y docentes lamentan que «pese al masivo rechazo de las familias y equipos docentes», Educación mantenga su plan previsto.

Un contencioso, el próximo paso que anuncian

Las asociaciones de padres y profesores están dispuesto a ir a un contencioso si la Conselleria de Educación no atiende los recursos que vana presentar los padres contra los planes lingüísticos de sus centros. La Plataforma de Docentes pone de manifiesto que cuenta con el compromiso de la Diputación de apoyarles jurídicamente en los pasos den contra la llamada «ley Marzà». «Valoramos denunciar a la Conselleria por vulnerar derechos esenciales de la infancia».