Los agricultores de la Vega Baja protagonizan una histórica "tractorada" en defensa del trasvase Tajo-Segura

Agricultores de toda la Vega Baja y de otros puntos de la provincia han protagonizado una histórica "tractorada" en varios municipios de la comarca en defensa del trasvase Tajo-Segura y contra el recorte que se pretende aprobar. La más numerosa ha sido la de Orihuela, donde unos 500 tractores y 800 vehículos han recorrido las calles de la localidad y de varias pedanías, también de municipios cercanos como Benferri. La numerosa comitiva se ha concentrado en el recinto de Los Huertos, donde durante años se ha celebrado uno de los mercadillos de frutas y verduras más concurridos de la provincia, por lo que el lugar era de lo más adecuado. Las movilizaciones contra el recorte del trasvase se han repetido en otros municipios de la Vega Baja como Los Montesinos, Albatera y Pilar de la Horadada, además de Elche dentro de la provincia, y en otras ciudades de la Región de Murcia y de la provincia de Almería. Todas ellas convocadas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y diversas comunidades de regantes de la cuenca del Segura, como la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha o la del Cuarto Canal de Poniente. Los agricultores de la provincia han dejado claro que se oponen a la decisión del Gobierno, y en particular de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de recortar el trasvase Tajo-Segura modificando las actuales reglas de explotación y aumentando los caudales ecológicos del río, lo que provocará una reducción de 200 hm3 de agua del Tajo al año a partir de 2022 y un incremento medio del precio del agua del 30%, al sustituir ese caudal por agua desalada, mucho más cara. "Sin trasvase, el campo se muere", ha sido una de las proclamas que los regantes han querido poner de manifiesto.

“El problema del río no son los caudales ecológicos ni los regantes, es una cuestión política”, “Sin agua: desierto y paro”, “El campo muere” o "Sin agua: paro y pobreza", son algunas de las pancartas que llevaban los vehículos que han participado en la "tractorada". El presidente de la comunidad de regantes del Cuarto Canal de Poniente, David García, ha agradecido la gran movilización de los agricultores. "Lo que pedimos es agua para que podamos subsistir, sin agua todo esto sería pobreza y a ver si el Gobierno se da cuenta de que aquí, con un poco de agua, se mueven muchos millones". El presidente de Asaja en la provincia de Alicante, Eladio Aniorte, ha lamentado el recorte que se le quiere dar al trasvase sin el que "no seríamos nada, no crecerían nuestros campos, ni los edificios, ni nada" ha dicho el dirigente del sindicato de agricultores, quien ha añadido que "recibimos de otras cuencas que se benefician también porque el agua reparte beneficios con todos y esto es una decisión política de un Gobierno, el de España, que se tiene que dejar de artimañas porque son ellos quienes han recortado el trasvase del Segura, también el del Ebro", ha criticado el presidente de Asaja quien no comparte el sustituir el agua del trasvase por desalada.

Tractorada de los agricultores de la provincia contra el recorte del trasvase Tajo-Segura en #Orihuela Posted by Información Vega Baja on Saturday, May 15, 2021

A la movilización de Orihuela han asistido diversos representantes políticos de varios partidos, tanto del PP (los más numerosos), como del PSOE, de Cs y de Vox. El presidente de la Diputación, y candidato a presidir el PPCV, Carlos Mazón, ha señalado que "la Vega Baja y la provincia de Alicante no se van a rendir ante el ataque del Gobierno al trasvase". “Estamos apoyando a nuestros regantes en una de las tractoradas que más se recordarán en los últimos tiempos en la defensa del trasvase”, ha añadido Mazón, quien ha asegurado que "hay decenas de trasvases en España autorizados, que están trabajando bien, y el único que se discute es el que ha decidido el gobierno socialista politizar por unos cuantos votos y prejuicios". El presidente de la Diputación se ha subido a la parte trasera de una grúa, que ha hecho de improvisado escenario, para dirigirse a los centenares de regantes que se han movilizado este sábado 15 de mayo, día de San isidro, patrón de los agricultores (día no elegido al azar). "La verdadera defensa del medio ambiente, del caudal ecológico, está aquí; el caudal ecológico que hay que proteger es el Segura porque es donde hay más de 40 millones de árboles que desaparecerán en ese futuro desierto al que vamos abocados", ha lamentado el presidente de la Diputación quien ha recordado el por qué se le llama a esta zona la "huerta de Europa" y "no estamos defendiendo, egoístamente comer nosotros, sino que los demás puedan comer lo mejor que es lo que sale de la Vega Baja del Segura, seguir ofreciendo al resto de España y de Europa los mejores cultivos para que sus hijos tengan futuro". Y ha criticado que a Portugal llegue del Tajo "diez veces más agua de la que necesita y aquí nos quieren dejar desde el Gobierno de España sin una gota y eso ni es Gobierno ni es de España". Y ha jaleado a los agricultores presentes en la protesta con un "ánimo y no nos rendimos".

Alcaldes como los populares Emilio Bascuñana (Orihuela), Teresa Belmonte (Bigastro) y el socialista Luis Vicente Mateo (Benferri) también han apoyado la protesta de los regantes contra el recorte del trasvase. "El agua es necesaria para luchar el cambio climático en el sureste español, para evitar la desertización, y se está haciendo mucha demagogia con el trasvase, que lo necesitamos para vivir", ha indicado el alcalde oriolano Emilio Bascuñana. "Nadie puede dar lecciones a la Vega Baja de cómo gestionar el agua bajo criterios de eficiencia y medioambientales", ha añadido Bascuñana. Por su parte, la regidora de Bigastro ha manifestado que "agricultura es sinónimo de medio ambiente, y en esta tierra levantina somos ejemplo de optimización de un recurso como es el agua" y está convencida de que "lograremos parar esa sinrazón que supone la reducción del plan de cuenca". El socialista Luis Vicente Mateo ha querido dejar aparte la política "porque hoy está aquí el 80% de mi pueblo, esta movilización demuestra que una gota de agua aquí es como una gota de sangre".

La anécdota de la jornada la ha protagonizado un paramotor que ha desplegado una pancarta en la que se podía leer "Superviviencia del trasvase" y que ha dado varias vueltas sobre el recinto ferial de Los Huertos de Orihuela.

Pilar de la Horadada

En Pilar de la Horadada, cientos de tractores han circulado por las calles del municipio bajo el lema “Sin agua no hay futuro” y “No a los recortes del trasvase Tajo-Segura”. El alcalde del municipio, José María Pérez, ha encabezado la manifestación subido en su tractor, y ha explicado que “está en juego la agricultura de cercanía, y que sin agua nuestra zona se convertirá en el desierto de Europa”. Además, ha manifestado que “si hubiera tantas depuradoras en Madrid, como las hay en levante para depurar el agua, sobraría agua, y no haría falta aumentar los caudales ecológicos”.

A la manifestación han acudido representantes del PSOE y del PP, así como más de un centenar de ciudadanos que con sus coches han querido apoyar al sector agrícola y defender que “el trasvase no se toca”. Por su parte, el Presidente de la Comunidad de Regantes Margen Derecha de la localidad, Salvador Sánchez, ha leído el manifiesto preparado por el Sindicato Central de Regantes para las 16 protestas convocadas en las tres provincias, concluyendo que “los representantes, miembros de la sociedad civil y agricultores hoy congregados aquí, le decimos al Gobierno de España, convencidos, que no se ha de jugar políticamente con el futuro de nuestras regiones, que haremos todo lo que esté en nuestras manos para evitar su preocupante hoja de ruta”.

Los Montesinos

En Los Montesinos se ha celebrado una concentración convocada por el Sindicato Central de Regantes y la comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha frente al Ayuntamiento de la localidad. A la misma han asistido representantes de la corporación municipal y cientos de agricultores y vecinos del municipio y de otros cercanos. Los asistentes, entre los que se encontraban el alcalde de la localidad, el socialista José Manuel Butrón, el presidente de Riegos de Levante Margen Derecha José Antonio Andújar y el vicepresidente Mariano Sáez, han expresado su "preocupación" por la iniciativa que pone en peligro "una infraestructura básica para el bienestar del Levante y de toda España" y han puesto de manifiesto que el trasvase "es intocable".

También han pedido al Gobierno central la retirada de los recortes al Tajo-Segura "y, con ello, el mantenimiento de una agricultura eficiente y respetuosa con el medio ambiente, que es la que hace décadas se ha llevado a cabo en esta zona".