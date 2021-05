La CHS niega a Benijófar el agua de la depuradora a su huerta tradicional y parques

Sin embargo, la CHS ha remitido al Ayuntamiento una resolución por la que le indica ahora que no podrá emplear el agua para el riego de la Cañada Marsá hasta el fin del año hidrológico -30 de septiembre- si quiere ceder el resto a los huertanos. El alcalde Luis Rodríguez (PP) no entiende qué ha pasado. La única pega técnica que señala el informe de la CHS está relacionada con el tipo de contador volumétrico que se estaba utilizando para registrar el caudal que se destinaba a la Cañada Marsá. «Teníamos concedida el agua para el principal parque del municipio desde 2018, decidimos distribuirla para los regantes y ahora... ¿Si decidimos regar la huerta no tenemos nada?». La propia CHS ha precintado las instalaciones del contador de la impulsión para la huerta.

Esta huerta está pegada a una estrecha franja muy fértil de la margen derecha del Segura entre la autovía Alicante-Cartagena, el casco urbano de Benijófar y Rojales. Cuenta todavía con unos 150 regantes. Algunos de los terrenos han sido rescatados en los últimos años del abandono por vecinos de otros municipios más grandes como Torrevieja. Arrendados por importes simbólicos para que al menos estén cuidados. Pero, en general, siguen siendo rentables y un ejemplo de la mejor huerta de la Vega Baja en un paisaje de contrastes con un casco urbano inmerso en uno de los procesos de urbanización más intensos de la comarca.

El agua de las depuradoras, que hasta hace dos décadas terminaba invariablemente en el río Segura se ha convertido ahora en un bien preciado. Tanto por la carencia de recursos como por la mejora -en algunas instalaciones como es el caso de Benijófar que regenera con tratamiento terciario-. El agua resultante es de mejor calidad que la circula por el propio río, procedente también en su mayor parte de procesos de tratamiento, en especial de las depuradoras de aguas arriba de la capital murciana, Orihuela y Almoradí.