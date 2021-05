Orihuela plantea quitar los parques infantiles de las zonas sin desarrollo urbanístico

La Concejalía de Infraestructuras encargó una auditoría para comprobar el estado de los 150 parques infantiles que hay en el municipio. Una de las conclusiones del estudio, que ha corrido a cargo de AIJU (Asociación de Investigación de la Industria del Juguete Conexas y Afines) a quien el Consistorio adjudicó el contrato por 17.242 euros, es que hay parques infantiles alejados de viviendas habitadas y, por tanto, poco usados, pero que también tiene que mantener el Consistorio adecuadamente (lo que no siempre sucede).

El estudio de los 150 parques infantiles, tras doce meses de trabajo que acaban de concluir, muestra su ubicación, las instalaciones con las que cuentan, si cumplen o no con la normativa y su estado. El servicio municipal de Parques y Jardines de Orihuela está trabajando, en base a la información recabada, en la decisión de mantener o no alguno de estos espacios en ubicaciones donde no sirven a su finalidad «por no ser anejos a zonas con presencia de viviendas, debido a la falta de desarrollo urbano previsto inicialmente», explican desde la Concejalía de Infraestructuras. «Hay parques que están en zonas donde no hay población, no tiene sentido», añaden.

El mantenimiento de los parques infantiles de Orihuela siempre ha sido una asignatura pendiente para los distintos equipos de gobierno. Los más céntricos, y utilizados suelen presentar un aspecto impecable, pero algunos de pedanías y, sobre todo, de Orihuela Costa, están mucho menos cuidados, lo que ha sido objeto de denuncia frecuente por parte de los vecinos. La dificultad para mantenerlos todos en orden es la amplitud del término municipal, con 384 km2, donde se sitúan 150 parques infantiles.

Seguridad

La auditoría, que es la primera vez que se lleva a cabo, también recoge una evaluación de seguridad, inspección y certificación de los espacios de juego de los parques infantiles de Orihuela, centrado fundamentalmente en columpios, muelles, toboganes o revestimiento sintético de baldosas. El edil de Infraestructuras, Ángel Noguera, adelanta que, en base a este estudio de casi 1.000 páginas, está preparando un plan de actuación, con la valoración correspondiente, para comenzar su adaptación a la normativa en materia de seguridad y con la finalidad de hacerlos más inclusivos. «Se va dar prioridad, sobre todo, al arreglo y mejora de las áreas infantiles que se encuentran en peor estado y con mayores posibilidades de uso por su proximidad a zonas residenciales», ha explicado el concejal.

El cálculo del coste total de las reposiciones necesarias servirá a la concejalía para realizar un mapa de los parques en todo el municipio, diseñar un servicio de mantenimiento coordinado y más eficaz y presupuestar adecuadamente tanto las reposiciones como el mantenimiento anual de acuerdo con las posibilidades económicas del área. Además de la mejora de la seguridad de los juegos infantiles en base a este estudio, «durante todo el año se realizan ordinariamente trabajos de mantenimiento de las zonas infantiles y su entorno para evitar el deterioro generalizado», asegura el área de Infraestructuras, consciente de las críticas que recibe el mantenimiento de estas instalaciones en algunas pedanías y en Orihuela Costa. «Se hace especial hincapié en la necesaria colaboración y civismo de la ciudadanía para conservar los parques entre todos, ya que es un bien para el disfrute de las familias», indican desde el Ayuntamiento.