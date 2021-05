El Centro Cívico y de Mayores ubicado en la pedanía oriolana de El Escorratel será el nuevo punto elegido de vacunación Covid-19, a partir del próximo lunes, 24 de mayo, según ha dado a conocer el concejal de Emergencias, Víctor Valverde. Valverde ha explicado que “hasta la fecha la comarca de la Vega Baja tenía dos puntos de vacunación que eran Torrevieja y Orihuela, pero Sanidad ha decidido ampliarlos a once. Por esta razón, el escenario ha cambiado como también lo han hecho las condiciones climatológicas que por culpa del calor nos obliga a elegir otra ubicación". Hasta ahora, se estaba vacunando en el Pabellón Bernardo Ruiz pero "es una infraestructura de chapa que hace efecto invernadero y con las altas temperaturas no es el sitio idóneo para seguir vacunando a las personas". Se barajaron otros lugares para vacunar, pero sopesando pros y contras como aparcamiento, aire acondicionado o que fuera un centro conocido, finalmente el Ayuntamiento de Orihuela ha optado por el centro cívico de El Escorratel, que está junto al Centro SERVEF de Formación. Este centro sufrió graves daños por la DANA que se han solucionado y ahora está apto para utilizarlo como punto de vacunación, según ha explicado Valverde. "Tiene amplias salas, zona de aparcamiento con cien plazas, ya que utilizaremos las del SERVEF que nos las ha cedido sin ningún problema, y un aire acondicionado nuevo que funciona perfectamente. Creemos que es el sitio adecuado ya que allí se pueden desplazar los que tengan que vacunarse tanto de pedanías como del casco urbano de Orihuela”. El nuevo punto de vacunación Covid atenderá a todas las pedanías de Orihuela y el casco urbano, excepto a la zona costera y Torremendo.

Ahora el Ayuntamiento trabaja a marchas forzadas para trasladar en dos días todo el montaje que hay en el Pabellón Bernardo Ruiz de manera que el lunes empiece a funcionar en la nueva ubicación, sin ningún problema. Precisamente, sobre ese trabajo que está realizando el personal del Ayuntamiento de Orihuela, se refería la secretaria autonómica de la Conselleria de Sanidad, Concha Andrés, quien visitaba el pasado viernes, el que hasta el próximo lunes seguirá siendo punto de vacunación masiva, el Pabellón Bernardo Ruiz. Allí mantuvo un encuentro con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana y el edil de Emergencias, Víctor Valverde y expresó su "agradecimiento" por la colaboración del Ayuntamiento “desde el minuto cero, para que este centro pudiera acoger la vacunación, no solo de las personas de Orihuela sino también del resto de poblaciones, del área de salud". "Estamos muy satisfechos del funcionamiento y también, el personal del departamento, me ha trasladado que han tenido todo tipo de facilidades para que esto funcionará de una forma magnífica. Quería felicitar, por tanto, al personal del Ayuntamiento que ha colaborado, así como a nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios que han montado este operativo y han permitido que aquí se pusieran 28.000 dosis de vacunas. Este centro ha significado un trasiego constante de personas sin que hayamos tenido ningún tipo de incidencia. Ha sido todo un éxito y ahora en este punto estamos valorando la continuidad”, expresó Concha Andrés.

La secretaria autonómica indicó que a ella no le gusta cambiar de sitio "porque siempre es buena la estabilidad de este tipo de centros pero, para los próximos meses de verano, vamos a valorar si hay algún traslado".

El día 24 se abrirán ocho puntos para vacunar contra el covid en el Departamento de Salud de Orihuela que son Albatera, Almoradí, Catral, Callosa de Segura, Bigastro, Cox, Dolores y Redován que junto con el de Orihuela supondrán continuar con éxito la vacunación. La estrategia que se ha seguido en la planificación de la vacuna ha sido, mientras no han llegado grandes dosis de vacunas, intentar centralizar para que nuestros equipos fueran lo más operativos posibles.

Por su parte, el alcalde de Orihuela manifestó su interés en alcanzar cuanto antes la vacunación masiva plena de toda la población y “todos deseamos que los planes de la Conselleria para vacunar se puedan cumplir y se puedan hacer realidad lo antes posible. Le agradezco las palabras a la secretaria autonómica hacia el personal del Ayuntamiento en su conjunto, en particular a Paco Chumillas, y no entiendo que pueda existir otra actitud que no sea la de la colaboración absoluta. Desde el primer día pusimos todas las instalaciones que teníamos en el municipio a disposición de la conselleria para proceder a vacunar de la mejor manera posible y encontramos esta opción del Pabellón Bernardo Ruiz. Costó un gran trabajo acondicionarlo, pero creo que ha cumplido la función de manera más que satisfactoria. Ahora mismo se acerca una época de calor en el que hay que cambiar un poco lo que son las fases de la vacunación, y la población a la que se destina, y por esa razón hemos cambiado la ubicación al Centro Social de El Escorratel”.