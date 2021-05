Recurren las ayudas del Plan Paréntesis en Rojales por beneficiar a empresas foráneas

Según el Pader, el Ayuntamiento ha adjudicado ayudas por valor de más de 104.000 euros, con el conocimiento de la Concejalía de Comercio, a microempresas y autónomos que no tienen el domicilio fiscal en el municipio y que, por lo tanto, no pagan allí sus impuestos. Además, la formación municipalista también ha detectado cinco solicitudes que ni siquiera acompañan el correspondiente certificado censal que acredite que tienen el domicilio fiscal en Rojales.

Desde el gobierno local han querido dejar clara la legalidad del proceso. El edil de Hacienda, Fernando Suria, reconoce que hay empresas a las que se les ha concedido las ayudas que no tienen el domicilio fiscal en Rojales, pero sí la actividad allí «como permite el anexo de las bases». Suria explica que el secretario está estudiando el recurso del Pader y que «hemos tratado de llegar al máximo de empresas y ampliar a las que no estaban incluidas en ese plan». «Intervención no puso reparos cuando publicamos las ayudas y no se entiende que el Pader pida devolver el dinero a empresas y autónomos que trabajan en Rojales», lamenta el edil quien critica que «hay una mala interpretación de las bases por parte de la oposición».