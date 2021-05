Ribera Salud ofrece a la plantilla 150 horas de trabajo menos si rechaza la reversión

La propuesta de nuevo convenio se realiza sobre un periodo laboral que solo considera como una realidad la propia concesionaria: el año 2022. CSIF, el SATSE y el Sindicato Médico (que suman 13 representantes frente a los 10 de UGT, CCOO, SAE y SI) han trasladado un comunicado interno a los trabajadores en el que se desvinculan de la iniciativa. «Tras reflexionar sobre la propuesta los delegados (de los tres sindicatos) hemos decidido que aunque valoramos y agradecemos enormemente la propuesta de la empresa, no podemos aceptarla», indica ese escrito. Los mismos sindicatos señalan que su «posición sobre la finalización del contrato de la concesión del departamento, desde el principio ha sido mantenernos neutrales y creemos que así debe seguir siendo». Para las mismas fuentes «la reversión es una decisión ideológica y política, y no corresponde a las secciones sindicales influir sobre ello». El comunicado indica que la propuesta de Ribera «de bajada de horas va condicionada a un apoyo de los trabajadores a la no reversión y pensamos que esta debe ser una decisión individual de cada profesional». Recuerdan que representa «a muchos trabajadores con diferentes opiniones y creemos que solo desde la neutralidad podremos seguir representándolos a todos». Tanto si permanece Ribera Salud gestionando el departamento como si lo hace la Conselleria, «nuestra labor será, como siempre ha sido, defender los derechos de los trabajadores y su bienestar». Los tres sindicatos reconocen que «es una decisión difícil» y que «sabe» que habrá opiniones «de toda índole». La plantilla de Ribera en Torrevieja realiza, según el turno de trabajo al que esté adscrito, diurno o nocturno 1.780 y 1.686 horas de trabajo al año. El personal de la Conselleria 1.589. La propuesta rebajaba en 150 horas anuales esa cifra: hasta las 1.581 en el turno diurno y las 1.497 para el nocturno. Por primera vez por debajo del convenio del personal estatutario. Ribera no había hecho pública esta propuesta.

El convenio en vigor de 2020 sí fue respaldado de forma unánime por el comité porque mejoraba sustancialmente las condiciones laborales a un año vista de la reversión. Mientras tanto Sanidad sigue sin aclarar, pese a la reclamación de la plantilla, si gestionará el área a través de una empresa pública o de forma directa.

Sanidad nombra comisionado a un exconcejal y abogado de Elche

La Conselleria de Sanidad ha tardado cuatro meses en escoger al nuevo comisionado de la Generalitat para el departamento de salud de Torrevieja. Se trata de el exedil socialista de Elche, exdiputado provincial y abogado José Pérez. La del comisionado es la figura encargada de supervisar y fiscalizar la gestión de la gestión privada del departamento sanitario público. Trabaja con un equipo de funcionarios en el propio Hospital Universitario de Torrevieja, en el misma área de administración y dirección del centro sanitario. El anterior comisionado, José Antonio García Gómez, concejal en el Ayuntamiento de Benejúzar y médico en el departamento, tuvo que dimitir a finales de mes de enero después de que Compromís se hiciera eco de informaciones que se han demostrado que no estaban confirmadas sobre su supuesta vacunación irregular. La Plataforma Sanidad Excelente ha criticado la elección. Este colectivo, que propone la continuidad de la concesionaria, cuestiona que se trate de un letrado y no un sanitario el que se ponga al frente de la relación entre Ribera y la Generalitat y asegura que se han excluido a aspirantes sanitarios. El comisionado, retribuido con 51.000 euros brutos al año, solo podrá ejercer el puesto hasta que el área pase a la gestión pública, llega en el momento de mayor tensión entre la administración autonómica y Ribera. La Generalitat anunció el fin del contrato con la empresa para el próximo mes de octubre y una normativa de reversión que Ribera se niega a cumplir y que ha recurrido en los juzgados.