La gestión del centro de protección animal de Orihuela sigue sin licitarse dos meses después de caducar el contrato

La gestión del centro de protección animal de Orihuela sigue sin licitarse dos meses después de que caducara el contrato. La asociación Asoka el Grande sigue prestando el servicio, pero sin contrato desde que el pasado 4 de marzo acabara "para no abandonar a los animales que residen en él porque el Ayuntamiento es incapaz de licitar un contrato a tiempo", ha denunciado la edil del PSOE Patricia Menárguez. Menárguez ha criticado lo que considera “un caos y falta de interés y trabajo” en la concejalía de Contratación que gestiona la popular Sabina Galindo. “Sinceramente no entendemos cómo el departamento de Contratación, siendo uno de los elementos estructurales más importantes del Ayuntamiento de Orihuela funciona con tanto retraso. Precisamente esta concejalía es de las más importantes y debería ser eficiente, con una óptima organización, planificación y estrategia de los objetivos a conseguir con la finalidad de alcanzar un servicio pues de ellos depende el funcionamiento de muchas áreas del ayuntamiento”, ha señalado la edil.

La gestión del centro de protección animal de Orihuela y de la recogida de animales abandonados en el municipio se presta así, desde hace más de dos meses, sin contrato, al haber caducado el vigente, como adelantó INFORMACIÓN. La asociación Asoka el Grande renovó, en febrero de 2017, la gestión de este importante servicio, con un contrato, por 159.720 euros anuales, que se establecía por dos años más otros dos de posible prórroga, tiempo que ya ha expirado sin que el Ayuntamiento haya sacado la nueva licitación para evitar esta situación. El servicio lo sigue prestando la actual adjudicataria, ya que se considera como esencial y, por tanto, no puede pararse, pero las facturas que mensualmente pase al consistorio para el cobro tendrán reparos de Intervención, que deberá levantar Alcaldía para evitar el impago.

Para la edil socialista es "muy injusto" que la empresa tenga que asumir los costes mientras el Ayuntamiento vuelve a sacar los pliegos para licitar el contrato, “porque los trabajadores no saben cómo ni cuándo van a cobrar los meses que se mantenga esta situación que debería ser excepcional, pero que en el Ayuntamiento de Orihuela es lo habitual. Casualmente cobraron ayer lo correspondiente a marzo, pero de abril y mayo no saben cuándo lo percibirán y tampoco cuánto se demorará la proceso de licitación que en Orihuela suele tardar de dos a tres meses, es decir que podría estar en esta situación de incertidumbre todo el verano”. ha denunciado Menárguez.

La concejala insiste en que un ayuntamiento no puede funcionar así “porque las personas que se encargan de supervisar los contratos no avisan de la caducidad de los mismos, porque cada mes la concejala no se preocupa de estar pendiente de las nuevas licitaciones". Y critica que se el área de Contratación no haya llevado a cabo el refuerzo de personal que anunció. "Seguimos llegando tarde, los procesos son lentos y la administración da un servicio deficiente, así cada vez menos empresas querrán trabajar para Orihuela, porque la estabilidad de las empresas también depende de que la administración cumpla”, ha concluido la socialista.

En las instalaciones del centro de protección animal de Orihuela, en la pedanía de San Bartolomé, se custodian unos 200 animales, principalmente perros y, en menor medida, gatos, pero también se ocupan de cerdos o caballos, entre otros animales, para darles los mejores cuidados tras llegar allí al ser abandonados u otras circunstancias. Después se busca un nuevo hogar para ellos.