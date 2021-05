El juzgado bloquea los presupuestos de Torrevieja por segunda vez en tres meses

No es fácil seguir la trayectoria del expediente porque la misma juez atendió idéntica petición a principios de marzo. Luego levantó las medidas cautelares al estimar un recurso del abogado contratado por el grupo municipal del PP al considerar que el recurso de la oposición se había presentado fuera de plazo. Pero ahora, ante esta convocatoria, un acto administrativo distinto, ha vuelto a aceptar la paralización sin ir al fondo del asunto. Los partidos que han recurrido han reiterado que debían hacerlo porque el PP presentaba al pleno el mismo expediente que en marzo, sin enmendar lo que a su juicio, son graves deficiencias en la tramitación, especialmente las relacionadas con la aportación de informes, además de errores materiales. Algo que, por otra parte, también sostiene en algunos de sus aspectos la propia secretaria general del pleno. En esta ocasión el PSOE se ha descolgado del recurso.

El presupuesto que se iba a aprobar ascendía a 106 millones de euros. Cuando la jueza paralizó su tramitación el pasado mes de marzo el equipo de gobierno del PP comenzó de cero la elaboración de otros presupuestos. Tras un nuevo recurso del gobierno municipal la jueza dio vía libre al primero de ellos al levantarse las medidas cautelares. Y en este otro recurso de la oposición que ha paralizado de nuevo el pleno de su aprobación, el PSOE se ha mantenido al margen . La división interna en su grupo municipal ha impedido que se sume a la acción de Los Verdes y Sueña Torrevieja. El portavoz socialista Andrés Navarro indicaba esta semana que el PSOE que no iba a recurrir si las cosas se hacía bien. El caso es que el documento que iba hoy al pleno es idéntico al que llevaron al juzgado en marzo. A esta nueva resolución judicial se suma la decisión del propio gobierno local de aplazar la aprobación de una modificación de créditos por valor de 79 millones de euros destinada a inversiones al detectar errores en el expediente. El gobierno del PP contrato a un director general de Economía, entre otros altos cargos, por encima de los jefes de departamento, para sacar adelante estos expedientes.

El gobierno lamenta que LV y Sueña se hayan «abonado» a los juzgados

El PP critica que los dos grupos políticos apelen a la protección de derechos «de forma indiscriminada»

Para el gobierno del PP los concejales de Los Verdes y Sueña Torrevieja «se han abonado a esta nueva forma de hacer política municipal en los juzgados; su nuevo deporte es recurrir». La misma fuente interpreta que «conocen el funcionamiento de la justicia y el deber que tiene de protección de derechos de todos los ciudadanos, por lo que lo utilizan indiscriminadamente» sin pensar «en nada ni en nadie, para que las ayudas y la reactivación económica que tanto necesita nuestra ciudad tarden lo máximo posible para hacerse efectiva. Para el equipo de gobierno, «este tipo de políticos no aportan nada positivo a la ciudadanía y, a pesar de que los torrevejenses ya les enviaron a la oposición, parece que no han entendido el mensaje y han encontrado una nueva manera de seguir dañando a Torrevieja. De 2015 a 2019 se dedicaron a cerrar teatros, establecimientos de hostelería, las escuelas deportivas municipales y ahora pretenden cerrar el grifo de ayudas para quienes más lo necesitan». En su reacción a esta nueva medida cautelarísima el PP no avanza cuál va a ser ahora su decisión. Si intentar mantener estos presupuestos o avanzar en los que había iniciado en marzo.