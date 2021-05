Albatera prevé duplicar su producción de brevas esta campaña con 1.500 toneladas

Los productores de brevas de Albatera inician la campaña de este año con un gran optimismo, tras la caída en la producción de la de 2020 que apenas alcanzó las 600 toneladas. La venta de este fruto de temporada acaba de arrancar y las perspectivas son excelentes, ya que se espera duplicar la cosecha de la última campaña hasta llegar a las 1.500 toneladas. Las primeras, bajo la marca «Breva de Albatera», están alcanzando esta semana, y se prevé que la próxima también, precios bastante altos, entre los 6 y los 8 euros el kilo. Algo que suele ser normal en las primeras semanas, y después tenderán a estabilizarse los precios, aunque no se espera que bajen de los 2,5 euros el kilo, incluso llegando a los 4 euros, según fuentes de la Asociación de Productores Breva de Albatera, que el próximo 1 de junio llevarán a cabo el corte oficial de arranque de campaña.

La clave de esta buena previsión de producción y de ventas está justo en lo que falló la pasada campaña: la climatología. Si en 2020 fue adversa, con precipitaciones que arruinaron la floración, las lluvias este año han caído cuando tenían que hacerlo y las benignas condiciones climatológicas han favorecido tanto la floración como el cuaje del producto, lo que deja unos frutos de excelente calidad de la variedad colar, la que se cultiva en el campo de Albatera, que aglutina más del 80% de la producción de este cultivo, que también se localiza en Elche y Crevillent. El municipio de Albatera es el principal productor de breva de España. La cooperativa Albafruits agrupa a buena parte de los agricultores, en torno a 120.

Las primeras brevas de Albatera que se están comercializando están teniendo una amplia demanda del mercado internacional, del europeo. Los principales mercados en los que se están vendiendo son Francia, Alemania, los países nórdicos, los centroeuropeos y en el Reino Unido, a pesar de las dificultades actuales en este último país tras el Brexit y su salida de la Unión Europea. En el mercado nacional, se distribuyen a través de Mercamadrid y Mercabarna en Barcelona.

Hasta final de junio

La campaña que acaba de arrancar está previsto que finalice este año a finales de junio «si lo permiten las condiciones climatológicas», señalan desde la Asociación de Productores Breva de Albatera, cuando esperan alcanzar 1,5 millones de kilos. Es una de las campañas de fruta más cortas, que apenas llega a las seis semanas, debido a las especiales características de este producto morado por fuera y rojo intenso por dentro, con un periodo de consumo desde que se recoge de entre 5 y 6 días. Es un fruto carnoso, más sabroso y menos dulce que el higo y menos calórico que este.

A pesar de que suele ser un producto con un precio alto en el mercado, su producción es más costosa que la de otros frutos. Su manipulación y recogida requiere de un importante gasto en mano de obra. Las tareas de recolección, envasado y comercialización de brevas se llevan a cabo con sumo cuidado para no resquebrajar el fruto, siempre a mano -no hay mecanización- y debe trasladarse inmediatamente desde el campo a la zona de manipulación para refrigerarlo y evitar que se estropee. Esto implica la contratación de más personal que en otras variedades agrícolas. Es por ello que, aunque se vende a precios razonables, la ganancia final no es en realidad tan elevada.

Sin hogueras

La no celebración de las hogueras este año hace que la demanda en la provincia sea menor, ya que es un producto que en Alicante se come acompañando a la tradicional «Coca amb tonyina» durante las fiestas de Hogueras de San Juan. El fruto de la primera de las dos cosechas de la higuera es el dulce imprescindible cada vez que llega el 20 de junio, elevando su precio durante esos días en los mercados alicantinos. No obstante, debido a la gran demanda que está teniendo la breva de Albatera en este arranque de campaña en los mercados nacionales y, sobre todo, internacionales, la venta de la producción está garantizada.

Una vez acabe la campaña de la breva se inicia la del higo negro. La producción podría rondar este año hasta un millón de kilos en Albatera, aunque el precio de venta es menor que el de las brevas. Su ciclo de comercialización es mayor, desde julio hasta finales de agosto, dos meses, cuando aparece en el mercado europeo el higo turco, principal competidor del nacional.

La asociación tramitará la obtención de la Indicación Geográfica ProtegidaSubtitulo_despiece

El presidente de los productores iniciará el expediente para lograr la distinción para el cultivoFirma

El nuevo presidente de la Asociación de Productores Breva de Albatera, Juan de Dios Santos, iniciará a lo largo de este año los trámites administrativos para lograr la obtención de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la breva de Albatera. «Queremos proteger el cultivo y su identidad y trasladar a los agricultores una tranquilidad al tener un valor añadido en la comercialización de sus productos», trasladan fuentes de la asociación de productores y comercializadores. La nueva directiva de la asociación, encabezada por el también presidente de la cooperativa Albafruits, trabaja en el inicio del expediente de obtención de la IGP bajo la denominación Breva de Albatera, como la marca que desde hace cuatro años certifica este producto y busca mejorar los estándares de producción y calidad. Su cultivo está muy arraigado y hay una clara vinculación de la breva de Albatera con este municipio, con la provincia e, incluso, con la Comunidad Valenciana. La asociación ya ha mantenido reuniones con la Conselleria de Agricultura para impulsar el expediente de protección de este fruto, cuya consecución conllevará un largo periodo. El interés específico está en proteger la variedad colar, la que se produce en el campo de Albatera, y evitar su mal uso. Mientras tanto, la asociación seguirá trabajando en potenciar la marca Breva de Albatera.