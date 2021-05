La nueva ordenanza que protege la palmera datilera permitirá a Orihuela actuar en fincas privadas

Orihuela contará en unas semanas con una nueva ordenanza de Fomento y Protección de la Palmera datilera que viene a sustituir la actual, de 1992, que ha quedado tan obsoleta que no recoge las plagas actuales que están dañando a los ejemplares. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el proyecto de la ordenanza municipal, cuyo borrador ahora se someterá al dictamen de los distintos grupos políticos para que puedan hacer sus aportaciones, antes de su aprobación definitiva en el pleno. Lo más llamativo de la nueva ordenanza es que establece el procedimiento de ejecución subsidiaria en las parcelas de ámbito privado. De este modo el Ayuntamiento podrá actuar en las fincas privadas donde observe que hay palmeras que no están debidamente tratadas y podadas, con el riesgo de plagas que supone, y pasar después el coste a los dueños.

La ordenanza pretende fomentar y ampliar la protección de la que, sin duda, es la especie vegetal más representativa de su municipio, la palmera datilera (Phoenix dactylifera L.), cuyo número de ejemplares ha disminuido en las últimas décadas de manera preocupante. De hecho, se estima que en el Palmeral, el segundo más grande de Europa tras el de Elche y reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC), se han perdido más de 20.000 ejemplares en 50 años. En 1963, cuando se declaró paraje pintoresco, había censadas en este espacio 63.30.000 palmeras y en el último censo realizado el pasado año dentro del Plan Director se han contabilizado 8.931.

La nueva ordenanza pasa de contar con solo 8 artículos a tener 40, en seis títulos y con dos disposiciones, una final y una transitoria y distingue dos zonificaciones, una con una protección más amplia, la que se sitúa dentro del Palmeral, y otra fuera de él. La ordenanza protegerá a todas las palmeras datileras del término municipal que tengan más de un metro de estípite (tronco). La Concejalía de Medio Ambiente, en común acuerdo con la Conselleria de Agricultura, ha establecido en la ordenanza las épocas de poda, de tratamiento sanitario y los productos que se pueden usar, así como las sanciones por incumplir las normas. «La palmera datilera es una especie singular constituye un elemento distintivo del paisaje y la identidad de Orihuela, y el Ayuntamiento tiene la obligación de protegerla y de proteger el Palmeral», señaló el edil de Medio Ambiente Dámaso Aparicio.

Plan Director

El Palmeral cuenta con ejemplares tanto en espacios públicos como privados, y el Plan Director recientemente aprobado estableció la necesidad de contar con un nuevo ordenamiento jurídico al que los técnicos del Ayuntamiento pudieran aferrarse para la protección de las palmeras también en espacios privados. De hecho, en el Palmeral hay inventariadas 8.931 palmeras en sus 60 hectáreas, de las que menos de la mitad, un total de 24, son públicas. De ellas, 6.044 ejemplares son de titularidad municipal mientras que el resto se sitúan en parcelas privadas.

La plaga de picudo rojo ha dado al traste con muchos ejemplares. «El picudo no está en una palmera concreta, vuela de una a otra, y de nada sirve invertir dinero en las parcelas municipales si las privadas de al lado no tienen las condiciones óptimas en cuanto al tratamiento de las plagas», explicó Aparicio. Por ello, el procedimiento de ejecución subsidiaria permitirá al Consistorio mantener con su poda y tratamiento los ejemplares en parcelas privadas que no estén cuidados, repercutiendo después el coste en los propietarios. El Ayuntamiento tiene previsto hacer un registro municipal para tener controladas todas las palmeras datileras de Orihuela. También prevé incentivos, a través de un «cheque verde» o «cheque palmera» que consiste en subvenciones para que los propietarios de ejemplares protegidos puedan mantenerlos.

La Concejalía de Medio Ambiente ha ejecutado el total de los fondos FEDER con 800.000 euros en la rehabilitación del entorno y ahora se encuentra en fase de licitación un contrato de mantenimiento integral del Palmeral con fondos EDUSI, cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por 1,2 millones para los próximos cuatro años. El compromiso del área es ejecutar dos millones en este mandato.

Catálogo de árboles monumentales del término municipal

La nueva ordenanza que protege las palmeras datileras nace de la puesta en marcha del Plan Director y del Plan de Gestión del Palmeral, donde la realización del censo de ejemplares completo y de los diagnósticos derivados determinó que eran necesarias varias líneas de actuación para revitalizar el espacio. Una de ellas es la plantación y el rejuvenecimiento de 3.000 palmeras en los próximos diez años. También se ha puesto en marcha el Catálogo de Árboles y Palmeras Monumentales y Singulares de Interés Local de todo el término municipal. En el catálogo destaca la palmera datilera como la especie con el mayor número de ejemplares, un total de 1.300, la mayoría situadas en el entorno del BIC del Palmeral. Las palmeras monumentales son las que superan los 12 metros de altura.