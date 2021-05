El PP advierte que el albergue animal de Torrevieja costará 780.000 euros, más del doble de lo previsto por el anterior mandato

Según Sala el proyecto corresponde en su mayor parte a la anterior gestión de la Concejalía de Protección Animal y "tan solo se han añadido algunas mejoras". En el actual mandato la tramitación para su ejecución "no se ha podido completar ya que el propio arquitecto del proyecto indicó que con la cantidad de dinero presupuestada que se había asignado por el anterior gobierno municipal es insuficiente". Los técnicos dieron un plazo para la subsanación de deficiencias que el arquitecto "no pudo llevar a cabo, por lo que obligatoriamente se tuvo que iniciar de nuevo la totalidad de la tramitación, con la necesidad de incluir una nueva dotación económica que dejase atrás la que ahora se ha destinado a una actuación de interés general para la ciudad".

Esta es la causa del retraso que la edil lamenta que de forma “malintencionada” le han adjudicado Sueña Torrevieja y Los Verdes a la actual gestión de la Concejalía de Protección Animal. Gestión, asegura, que "está demostrando que el bienestar de los animales sí le preocupa al actual equipo de gobierno y no al anterior, que realizó un proyecto falso, sin la suficiente dotación económica, con la única intención de cubrir el expediente ante los voluntarios y amantes de los animales".

Concha Sala asegura que “el anterior equipo de gobierno tuvo 4 años para hacer el nuevo albergue y desperdiciaron el tiempo engañando a los animalistas, voluntarios y los torrevejenses con un montante de menos de la mitad del valor real del proyecto”

Sala ha calificado de “alucinantes” las críticas vertidas desde el grupo municipal de Los Verdes al que pertenece la anterior concejal de Protección Animal, Carmen Morate. Al mismo tiempo señala que “el anterior gobierno tuvo cuatro años para hacer el nuevo albergue y desperdiciaron el tiempo engañando a los animalistas, a los voluntarios y a los torrevejenses con un montante económico de menos de la mitad del valor real del proyecto". En este sentido, Sala informa que como todos los grupos políticos del Ayuntamiento saben, se está llevando a cabo la tramitación para la incorporación de los remanentes económicos a distintas inversiones, entre ellas la del nuevo Albergue Municipal de Animales, para el que se ha dotado una partida de 780.000 euros, "es decir un 123% más que la dotación que estimó el anterior gobierno municipal que fue de 320.000 euros, los cuales se han destinado para hacer frente a la reparación del Palacio de los Deportes, cuya obra ya se ha adjudicado para acoger en diciembre de este año el Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino".

La concejal de Protección Animal también ha manifestado el agradecimiento público a todos los voluntarios que realizan "una gran labor en el albergue y con quienes hay una comunicación diaria". En cuanto a la existencia de un seguro para los voluntarios, la edil ha indicado que “nunca se ha dispuesto de un seguro de estas características, solamente para cubrir daños a terceros, el cual estamos intentando tramitar desde el pasado 5 de febrero, incluyendo además a los voluntarios, a pesar de que las aseguradoras indiquen que se trata de algo complejo”.

Por otra parte, Sala quiere resaltar que en la actualidad en el albergue se han producido "más adopciones de animales que nunca, gracias a la labor de los voluntarios y el personal municipal, compuesto principalmente por un peón-lacero que está cubriendo además la baja de la plaza en propiedad, a través de un contrato con una empresa cualificada. También el albergue dispone de un administrativo adscrito al área de Protección Animal, lo mismo que un funcionario eventual adscrito a esta concejalía".

La concejala ha recordado que "hace tan solo una semana, como se hace regularmente, se dotó al albergue del correspondiente pienso, arena y otros productos indispensables, incluyendo también a los animales del Parque de las Naciones. También ha destacado que se encuentra en vigor el necesario servicio veterinario concertado con el Ayuntamiento que garantiza que ningún animal se quede sin atención sanitaria y sin medicación".

En realidad el proyecto de nuevo albergue es anterior al mandato de 2015 a 2019. En 2012 la empresa JOST incumplió su contrato con el Ayuntamiento y no realizó la mejora con la que se adjudicó la obra de ampliación de la avenida de Rosa Mazón en aquel momento, con una mjera presupuestada en 230.000 euros para realizar el nuevo alberque animal. De hecho, aquella ampliación de la avenida, junto a la parcela del actual albergue, empeoró las condiciones del núcleo zoológico porque redujo el espacio disponible. El municipio no solo no reclamó que se abordara la mejora sino que acaba de contratrar con una empresa ligada a aquella firma -liquidada por la crisis- llevar a cabo ahora la rehabilitación del Palacio de los Deportes por cuatro millones de euros.